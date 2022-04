Ibaneis troca comandante-geral do Corpo de Bombeiros do DF

O chefe do executivo local realizou ainda outras três trocas de comando na capital: o subcomando do CMBDF, a chefia da Casa Civil e o Administrador do Núcleo Bandeirante

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) trocou, nesta sexta-feira (08), o comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Desta forma, sai o ex-comandante Rogério Alves Dutra e assume o coronel Alan Alexandre Araújo.

O chefe do executivo local realizou ainda outras três trocas de comando na capital: o subcomando do CMBDF, a chefia da Casa Civil e o Administrador do Núcleo Bandeirante.

Sendo assim, os antigos ocupantes dos cargos: Edimar Hemorgenes de Moura (Subcomandante), Edwuin Aldrin Franco de Oliveira (Chefe da Casa Civil) e Adalberto Ferreira de Paula Carvalho (Administrador do Núcleo Bandeirante) serão substituídos por Elcio Alves Barbosa, Luciano Maximiano da Rosa e Cláudio Márcio de Oliveira, respectivamente.

As mudanças foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (08). O novo comandante-geral dos bombeiros já foi subsecretário do Sistema de Defesa Civil, no Ministério do Desenvolvimento Regional.

O mandatário ainda não se manifestou publicamente sobre as alterações.