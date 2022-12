Ibaneis tomará nova posse em 1º de janeiro de 2023

Apesar de não ser usual, Ibaneis optou por criar uma equipe para fazer uma espécie de ‘governo de transição’ para o próximo mandato

Reeleito ainda no 1º turno como governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha tomará posse do novo mandato no dia 1º de janeiro de 2023, às 11h, no auditório da Câmara Legislativa do DF (CLDF). Logo antes, no mesmo dia, ocorrerá a sessão de posse dos deputados distritais.

Ainda no primeiro dia do próximo ano será realizada a eleição para a Mesa Diretora da Câmara, com a presença do governador e dos deputados eleitos.

Ibaneis foi apenas o segundo governador a ser reeleito no DF – apenas Roriz tinha conseguido esse feito. O advogado alcançou 50,40% dos votos válidos no pleito, totalizando 832.633 votos.

Apesar de não ser usual, Ibaneis optou por criar uma equipe para fazer uma espécie de ‘governo de transição’ para o próximo mandato, elegendo as prioridades a serem trabalhadas, dentre elas a saúde e a assistência social.

O político planeja a construção de 17 UBSs e três hospitais nesses próximos quatro anos, além de aumentar o número de profissionais de saúde ainda em janeiro de 2023.

Buscando diminuir as filas do Cras, uma das principais críticas ao seu governo, Ibaneis disse que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), comandada por Ana Paula Marra, está estudando um projeto com o Banco de Brasília para melhorar o atendimento e diminuir o sofrimento das pessoas.