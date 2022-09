Ibaneis: “Se depender de mim vamos chamar todos os aprovados em concursos”.

Além desta agenda, Ibaneis também esteve no Gama, Guará e Vicente Pires, atendendo diferentes públicos e pautas

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), cumpriu compromissos de fim de campanha neste fim de semana. Este domingo (18), o mandatário afirmou se depender dele nenhum concurso vai vencer e deixar os aprovados para trás. A afirmação foi dirigida a servidores da saúde durante encontro no Park Way. Além desta agenda, Ibaneis também esteve no Gama, Guará e Vicente Pires, atendendo diferentes públicos e pautas.

“Se depender de mim, não vai ter concurso vencido na nossa cidade, vamos chamar todos aqueles aprovados. Vamos continuar nessa batalha porque precisamos cada vez mais de um serviço de qualidade, e é isso que a população quer da gente, seja na saúde, na assistência social ou na segurança pública. Todos são muito importantes para o Estado e para o DF”, afirma Ibaneis.

Na festa das comissões dos aprovados em concursos, no Park Way, Ibaneis estava acompanhado do candidato a deputado distrital Cláudio Abrantes (PSD), da candidata a deputada federal Marli Rodrigues (MDB), do candidato a deputado federal José Roberto Arruda (PL) e da candidata ao Senado Flávia Arruda (PL).

Presidente da comissão dos enfermeiros aprovados em concurso público, Luiza Callado agradeceu o trabalho de Ibaneis pela administração pública. “A capacidade que vocês tiveram para rearticular a força do Estado para absorver tantos servidores é um fato inédito. Ibaneis entrou para a história como o governador amigo do servidor público”, disse a aprovada no concurso de 2018.

Ainda nesta área da saúde, Ibaneis participou de um encontro com servidores, em Vicente Pires. Ele foi acompanhado pela candidata a distrital Silene da Saúde e pela candidata ao Senado Flávia Arruda (PL).

Park Way

Ibaneis também passou na comunidade Coqueiro, no Park Way, onde foi executada uma obra de pavimentação com bloquetes. “Me sinto emocionado quando vejo uma obra como essa, simples, mas que resolve o problema. A comunidade do Coqueiro está de parabéns”, disse.

Morador da região, Evandro Albino falou da obra executada na região. “Isso aqui foi uma coisa inacreditável. Trouxe dignidade para toda a comunidade, só temos a agradecer, abraçar o governo e pedir que continuem nos apoiando. Não vamos ter mais poeira, vamos ter ônibus na porta de casa, porque eles não vinham, os motoristas de aplicativo também. E nunca mais teve derrubada aqui, sou grato ao governador. Desde que ele entrou a gente só o abraça. Ele tem humanidade e veio de pessoas iguais a nós”, afirmou.

Gama

O candidato à reeleição também participou de um almoço com membros da Associação dos Moradores e Produtores da Ponte Alta – (Amppa).

“Há cerca de dois, três anos, estive aqui visitando a Embrapa Hortaliças e constatei a dificuldade dessa rodovia. Naquele momento, pedimos ao DER/DF que fizesse o projeto de restauração. As obras iniciaram e em breve vão beneficiar toda a população aqui, que se dirige para o Gama, para Samambai e quem vem de outros estados. É uma obra de R$ 15 milhões e que vai beneficiar muitas famílias daqui da região”, lembrou Ibaneis.

A restauração de pavimentos é o que será feito na DF-180, uma via que liga a BR-040 com a BR-060.

Guará

Mais cedo, Ibaneis visitou a Feira do Guará e conversou com vendedores e a população. Em junho, o governador inaugurou no local a primeira conveniência do Banco de Brasília (BRB) em feiras do DF, com a oferta de serviços bancários.

A Feira do Guará também passa por obras de revitalização dos alambrados e corrimão, pintura interna e externa, reforma dos banheiros, da iluminação, do piso, dos pilares metálicos, identidade visual, do telhado, entre outras modificações que contam com investimento de R$ 1,6 milhão e devem ser concluídas até o fim do ano.