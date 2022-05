Ibaneis Rocha visita obras da passagem subterrânea do Hran

Obras de revitalização das passagens subterrâneas receberam investimentos de R$ 2,1 milhões, para consertos do piso e da rede de drenagem

Juliana Dantas e Elisa Costa

[email protected]

O Governo do Distrito Federal (GDF) está realizando a reforma das passagens subterrâneas do Plano Piloto desde o início do ano. As obras de revitalização receberam investimentos de R$ 2,1 milhões. O governador Ibaneis Rocha visitou nesta quinta-feira (19), as obras da passagem situada em frente ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

“São 16 passagens que nós temos aqui no Distrito Federal. A Novacap vem fazendo um trabalho de manutenção em todas e vamos devolver à comunidade este importante meio de travessia”, comentou o governador durante a visita.

Os serviços são executados por empresa contratada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Os trabalhos de revitalização das passagens subterrâneas incluem consertos na rede de drenagem de águas pluviais, das infiltrações, do piso, e reforma das paredes que sofreram pichações e vandalismo. Além disso, as rampas de acesso serão alteradas, para oferecer maior conforto aos usuários.

Trabalhos começaram pela passagem da 102 Norte, que, como várias outras, foram alvo de vandalismo| Foto: Renato Oliveira / Agência Brasília

Mobilidade urbana e segurança

Construídos a cada duas quadras residenciais, os túneis passam sob os eixos W, L e o Eixão. De acordo com o governo local, a limpeza começou pela Asa Norte e, em seguida, passará para a Asa Sul.

A primeira quadra visitada pelos operários foi a passagem subterrânea da 102 Norte, que teve o entulho e as tampas de bocas de lobo danificadas retirados pelos operários. As obras seguem no Plano Piloto.

“As passagens da Asa Norte já estão prontas e as da Asa Sul nós retomaremos os trabalhos a partir de junho, entregando todo o conjunto urbanístico do Plano Piloto reformado para a população”, comentou Ibaneis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com relação à segurança dos pedestres, o governador do DF ressaltou que as reformas também incluem melhorias na iluminação dos túneis. “Estamos iluminando estas passarelas, para que a população tenha mais segurança e mais tranquilidade. Mas é bom que se tenha cuidado (ao atravessar) durante o período da noite”, concluiu.