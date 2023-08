Ibaneis Rocha vai a Washington para encontro com líderes empresariais

Em viagem aos EUA, chefe do Executivo terá fala em painel e reunião com presidente do BID e com diretor executivo do FMI

O governador Ibaneis Rocha embarca neste domingo (27) para Washington, nos Estados Unidos, onde vai participar de uma série de encontros com líderes empresariais e do mundo financeiro. A missão em solo norte-americano faz parte da programação do LIDE Brazil Development Forum.

No evento, o governador do DF terá fala no painel Oportunidades de Financiamento para Infraestrutura e Serviços Públicos nos Estados e nos Municípios Brasileiros, em 1º de setembro, no Hotel Willard, em Washington. Na participação, Ibaneis vai expor as vantagens do Distrito Federal como centro de distribuição para o Brasil e América do Sul, a partir da privilegiada localização geográfica e boa malha viária, além de um aeroporto considerado um dos melhores do país. Ele ainda vai mostrar as vantagens para que empresas de logística se instalem no DF.

“Participar do LIDE é uma forma de estar conectado ao desenvolvimento econômico e social. Esse evento nos Estados Unidos reúne líderes importantes de vários Estados e do mundo e é uma forma de trocarmos experiências para aplicá-las no Distrito Federal e também de mostrarmos nossos serviços nas áreas de infraestrutura, turismo, entre outras”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

A programação do chefe do Executivo nos Estados Unidos inclui reuniões com o diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua, com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn e com a diretora de Estratégias e Operações para a Região da América Latina e Caribe do Grupo Banco Mundial, Ayat Soliman. Uma visita à sede do BID e um coquetel de boas-vindas oferecido pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, completam a agenda. A viagem será entre 29 de agosto e 2 de setembro, quando Ibaneis Rocha retorna ao Distrito Federal.

Programação do LIDE Brazil Development Forum 2023

⇒ 28/8 (segunda-feira)

Dia livre

⇒ 29/8 (terça-feira)

16h30 – Reunião com o diretor executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua

⇒ 30/8 (quarta-feira)

16h – Reunião com a diretora de Estratégias e Operações para a Região da América Latina e Caribe do Grupo Banco Mundial, Ayat Soliman

⇒ 31/8 (quinta-feira)

16h30 – Reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

18h – coquetel de boas-vindas oferecido pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti

⇒ 1º/9 (sexta-feira)

8h30 – Sessão de abertura do LIDE Brazil Development Forum 2023

12h30 – Almoço do Brasil promovido pelo LIDE: Perspectivas para o Brasil

15h30 – LIDE Brazil Development Forum – Painel 4: Oportunidades de Financiamento para Infraestrutura e Serviços Públicos nos Estados e nos Municípios Brasileiros

19h – Coletiva de imprensa dos participantes do LIDE Brazil Development Forum 2023

⇒ 2/9 (sábado)

8h – Reunião com café da manhã promovido pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

10h – Visita ao escritório do BID

Retorno para Brasília

Com informações da Agência Brasília