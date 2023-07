Ibaneis Rocha renova acordo com a Embaixada da França para ensino bilíngue no Lago Norte

O projeto está em vigor desde 2019 e já proporciona o ensino bilíngue em Francês para mais de 400 alunos da rede pública

O Governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta terça-feira (04), a renovação do acordo entre Governo do Distrito Federal (GDF) e a Embaixada da França para proporcionar o ensino bilíngue em Francês no Centro Educacional do Lago Norte (CedLan).

“Esse acordo hoje assinado com a Embaixada da França, que vai permitir que os alunos da rede pública possam ter aulas de francês, visa incrementar não só o conhecimento mas também as habilidades para o futuro dessas crianças.”, afirma o Secretário executivo de Relações Internacionais, Paulo César Chaves.

O ensino bilíngue em Francês foi iniciado em 2019 e já é proporcionado para todos os 450 alunos do CedLan. O CedLan é um centro educacional na rede pública do DF em tempo integral que atende estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, os três anos do Ensino Médio e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a Embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet, o acordo é inovador em termos de pedagogia e abordagem dos professores. “ A ideia é não só ensinar o Francês e a cultura francesa, mas também inovar em termos de pedagogia e incentivar os intercâmbios entre jovens franceses e brasileiros.”

Ao todo, o Distrito Federal conta com 4 centros educacionais bilíngue: o Centro Educacional do Lago (CEL), com o ensino de inglês; o Centro de Ensino Médio de Taguatinga, que realiza o ensino do espanhol; o Centro de Ensino Médio Integrado do Gama (Cemi), com a língua alemã; e o Centro Educacional do Lago Norte (CedLan), com o ensino ensino bilingue em Francês.

Segundo a Secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, o intuito é que a modalidade de ensino bilíngue seja ofertada no maior número de escolas do Distrito Federal possível. “Que venham mais outras propostas de Embaixadas para a Secretaria de Educação que receberemos com alegria.”