Lula chama Bolsonaro de ‘titica’ durante discurso

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ofendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante um discurso proferido nesta terça-feira(04), em Foz do Iguaçu, Paraná. O mandatário se referiu ao seu opositor como “titica”.

A cerimônia em questão comemorava a retomada das obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) e a importância da polícia na formação de jovens universitários.

“Quando a gente não gosta de polícia, nasce uma titica como Bolsonaro”, disse Lula, se referindo às fezes da galinha.

A plateia, composta em sua maioria por estudantes, professores e membros do Movimento Sem-terra (MST), reagiu à fala do presidente com risadas e com um coro de ‘inelegível’, em referência a condenação do ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Unila foi criada durante o segundo mandato de Lula e seu campus é o último assinado por Oscar Niemeyer.

As obras, entretanto, estavam paralisadas desde 2014. A cerimônia firma um acordo de cooperação com a Itaipu, Unila e Ministério da Educação. A Itaipu deve financiar a parte do remanescente da estrutura.

Até o momento a obra está em 41,8% e a continuação vai focar na construção do prédio principal, bloco de salas de aula e um restaurante, com o custo total de R$ 600 milhões.