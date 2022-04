Ibaneis Rocha assina termo de regularização de mais dois condomínios do DF

De acordo com o governador, a expectativa é que todos os condomínios do Distrito Federal sejam regularizados

Mais dois condomínios do Distrito Federal foram regularizados. O governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou a regulamentação de dois residenciais em Sobradinho II, localizados no Setor Habitacional Contagem. A publicação dos decretos foram através de uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) na noite desta quinta-feira, 31.

Em entrevista, o governador celebrou a assinatura do termo de regularização e destacou a importância da participação de moradores no processo. Ainda de acordo com o governador, a expectativa é que todos os condomínios do Distrito Federal sejam regularizados.

“A gente espera chegar o momento em que […] as pessoas tenham suas escrituras em mãos. Aqueles que escolheram morar em condomínios têm o direito de morar onde escolheram, e nós do governo do DF temos que facilitar a vida dessas famílias”, disse.

Questionado, Ibaneis ressaltou que em decretos futuros constarão outros condomínios para regulamentação. “Tem uma fila bem grande. Serão vários condomínios”, finalizou.