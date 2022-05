Enem 2022: inscrições começam nesta terça-feira (10)

As inscrições podem ser feitas até o dia 21. A taxa custa de R$ 85 e deve ser paga até o dia 27 de maio. Valor poderá ser pago com PIX.

As inscrições para as provas do Enem 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio) começam nesta terça-feira (10) e poderão ser feitas até o dia 21. A taxa de inscrição, no valor de R$ 85, deve ser paga até o dia 27 de maio. As inscrições devem ser feitas pelo site.

As provas, nas versões impressa e digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame, pela primeira vez o valor da inscrição poderá ser pago por PIX e cartão de crédito. Para a segunda opção, haverá cobrança de taxa administrativa no valor de R$ 2,54.

O pagamento da taxa de inscrição também poderá ser feito por meio do tradicional boleto, gerado na página do participante e pago pelos não isentos em bancos, casas lotéricas, aplicativos bancários ou agência dos Correios.

No ato da inscrição, o estudante precisa escolher o idioma, inglês ou espanhol, que prefere responder às questões de língua estrangeira.

No primeiro dia da prova, 13 de novembro, os candidatos responderão a 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol), a 45 de ciências humanas, além de fazer a redação.

No segundo dia, 20 de novembro, serão respondidas a 45 questões de matemática e a 45 de ciências da natureza.

CONFIRA O CRONOGRAMA