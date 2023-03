Ibaneis regulamente nova Lei de Licitações

O texto consta da edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta e foi uma das primeiras ações do chefe do Executivo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quinta-feira (16), o Decreto nº 44.330/2023, que regulamenta a nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021) no âmbito da administração pública do Distrito Federal. O texto consta da edição extra do Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta e foi uma das primeiras ações do chefe do Executivo no retorno ao cargo. A lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública, exceto em empresas públicas distritais e sociedades de economia mista, que são regidas pela Lei nº 13.303/2016. Agora, os órgãos devem adotar medidas cabíveis para garantir que os processos licitatórios atendam a nova lei. Esses procedimentos deverão ser feitos, preferencialmente, de forma eletrônica. O Governo do Distrito Federal (GDF) utilizará recursos de tecnologia da informação na operacionalização do decreto de modo a padronizar e automatizar os procedimentos. *Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília