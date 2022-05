Ibaneis reforça importância do papel social das igrejas durante Convenção em Goiânia

Durante Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), em Goiânia, governador Ibaneis Rocha recebeu Diploma de Amigo dos templos religiosos

O governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu o papel social das igrejas, que foi ainda mais importante durante a pandemia, durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad). O evento aconteceu nesta sexta (27), em Goiânia (GO).

Ibaneis foi recebido pelo bispo primaz e presidente da Conamad, Manoel Ferreira, além de outros líderes religiosos do DF, Entorno e Goiás. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também participou do evento.

“No Distrito Federal nós não fechamos as igrejas. Pelo contrário, nós as declaramos essenciais às vidas das pessoas”, disse o governador, ao lembrar do início da pandemia, em 2020, quando muitos templos foram fechados em diversos estados e municípios.

“O que tenho feito todas as vezes que visito as igrejas é deixar minha palavra de agradecimento pelo trabalho que as igrejas de todo o país fizeram no período da pandemia, com acolhimento. As igrejas terminaram sendo o grande refúgio das famílias. A nós, governantes, resta o agradecimento a todas as igrejas pelo papel social”, acrescentou Ibaneis Rocha.

O vice-presidente da Conamad, bispo Abener Ferreira, agradeceu o trabalho de regularização e apoio às igrejas do DF. “Fica aqui minha gratidão ao senhor Ibaneis Rocha. O outro governo ficou conhecido como derrubador de igrejas, e o senhor ficou conhecido como restaurador de igrejas”, disse.

Dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), mais de 800 mil evangélicos vivem no DF, o que equivale a 30,8% da população.

*Com informações da Agência Brasília