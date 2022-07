Ibaneis reduz ICMS sobre combustíveis e deixa alíquota em 18%

A mudança veio depois que uma lei, que coloca o teto do ICMS em 17% ou 18%, foi aprovada no congresso nacional

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), sobre os combustíveis na capital federal. A partir de agora, a alíquota fica em 18%.

A mudança veio depois que uma lei, que estabelece o teto do ICMS em 17% a 18%, foi aprovada no congresso nacional.

Na última terça-feira, 28, Ibaneis sinalizou que o DF estaria pronto para a mudança, desde que o Supremo Tribunal Federal (STF), considere a medida constitucional.

“Caso o STF entenda que a redução do ICMS é constitucional, o DF está preparado. Reservamos R$ 500 milhões para garantir que as contas fiquem em dia para não haver interrupções em programas sociais e paralisações das obras”, publicou, no twitter.

Contra o teto, 11 estados e o DF, entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), no STF, para conseguir a derrubada da medida. Com objetivo de apaziguamento, o ministro da casa, Gilmar Mendes, conduziu uma reunião de conciliação na última terça-feira, 28, e forneceu, nesta sexta-feira, 01, mais cinco dias para que a União responda às propostas finais envidada pelos governadores.

A decisão de Ibaneis, no entanto, saiu antes da decisão do STF e da resposta do governo. Ela foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) neste sábado, 02, com data retroativa para esta sexta, 1.

Desde a aprovação no congresso, o presidente Jair Bolsonaro (PL), vêm pressionando os governadores a adotarem a redução. Hoje, em Salvador, Bolsonaro voltou a repetir as ameaças, desta vez, endereçada aos governadores do Nordeste.

“Orientamos que vem luta ainda. Governadores do Nordeste que entraram na Justiça contra o reajuste dos combustíveis, mas pode ter certeza que o preço aqui vai baixar porque é lei federal e o governador tem que cumprir”, disse.

Outros dois estados também anteciparam o corte no imposto estadual. São eles São Paulo e Goiás, que anunciaram a ação na última segunda-feira, 27. Na capital paulista, o preço da gasolina deve cair R$ 0,48 por litro na bomba. Em Goiás, o valor ser de R$ 0,85 por litro.