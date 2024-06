Ibaneis recebe visita de jovem brasiliense com superdotação e altas habilidades

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) recebeu, nesta segunda-feira (3), a visita do jovem brasiliense Ryan Maia, de 12 anos, diagnosticado com superdotação e altas habilidades. Ryan mora em São Paulo, está de passagem por Brasília e esteve no Palácio do Buriti para conversar com o mandatário sobre seus projetos.

Ex-aluno da rede pública do DF, Ryan Maia atualmente toca projetos como escritor e palestrante. Ele está em Brasília para fazer exames e rever a família e aproveitou a passagem para se encontrar com o governador Ibaneis Rocha.

“Até agora, tenho seis anos de carreira. Sou escritor, palestrante e empreendedor. Escrevi meu primeiro livro aos 6; aos 8 anos, me tornei empreendedor e abri minha hamburgueria, me tornando o empreendedor mais jovem do Brasil. Aos 9, escrevi o meu segundo livro e, com 10 anos, eu me tornei o membro mais novo da Academia de Letras do Brasil”, enumera o jovem. Além de todas essas habilidades e atividades, Ryan Maia se formou em língua inglesa aos 11 anos.

O jovem conta que adora estudar e elogiou o encontro com o governador. “Eu me senti muito honrado vendo ele de novo. A primeira vez foi há cinco anos, e muita coisa mudou tanto na minha vida como na vida dele. Então, revê-lo agora, eu com 12 anos, mais velho, tendo mais conhecimento em relação a muita coisa, para mim é algo muito bom”, narra.

Apesar da pouca idade, Ryan é autor de livros, palestrante e formado em inglês: “Quero continuar inspirando muitos jovens”

Neste momento, Ryan Maia trabalha em novos projetos e afirma querer continuar a inspirar crianças e adolescentes em todo o país. “Quero continuar inspirando muitos jovens, quero escrever mais livros, quero que esse projeto de turnê pelo Brasil com as palestras dê certo, porque o que eu mais amo na vida é inspirar pessoas e falar para o público sobre o que eu acho correto e o que eu acho que vai ser de grande valia para o futuro dessa nação, que somos nós, crianças hoje em dia”, finaliza.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília