Ibaneis rasga elogios ao MDB, diz que permanecerá no partido e prevê eleições

Governador projetou que o partido deverá eleger deputados distritais e federais em 2022

Na noite desta quinta-feira (7), o governador Ibaneis Rocha rasgou elogios ao seu partido, o MDB. Na presença do presidente de honra do MDB no Distrito Federal, Tadeu Filippelli, Ibaneis fez projeções e assegurou que seguirá na legenda para as eleições de 2022.

Ibaneis citou uma entrevista que havia dado mais cedo sobre o tema. “O repórter me perguntou se eu iria sair do MDB e iria para o PP por ser muito amigo do Ciro [Nogueira, ministro da Casa Civil]. E eu disse a ele que não, porque o MDB me acolheu de uma maneira tão carinhosa…”, declarou o governador. “Eu entrei na política pelo MDB e vou permanecer no MDB durante todos os anos da minha vida.”

O governador projetou que o partido deverá eleger deputados distritais e federais em 2022. “Nós vamos fazer uma belíssima bancada de deputados distritais e vamos fazer, no mínimo, dois deputados federais.”

Vale lembrar que o governador do DF foi a ausência mais sentida no jantar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com caciques emedebistas na noite de quarta (7) na residência do ex-senador e ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE). Circulava à boca-grande pelos corredores do Congresso Nacional a possível aproximação entre Ibaneis Rocha e Lula. Pelo visto, nem um, nem outro; Ibaneis segue firme rumo à reeleição.