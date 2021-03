Ibaneis prorroga o período de medidas restritivas

A partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), as determinações passam a valer por mais uma semana

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou nesta sexta-feira (19) a prorrogação do cumprimento das medidas restrititvas. A partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), as determinações passam a valer por mais uma semana. Novo prazo vai até dia 29 de março.

Confira o pronunciamento de Ibaneis:

“Assinei agora decreto que será publicado em edição extra do Diário Oficial com a prorrogação por mais uma semana das medidas de restrição em rigor. A partir de segunda (29), se não houver uma piora nos índices de COVID, começaremos a liberar os setores hoje prejudicados. Depois do dia 29, vamos intercalar os horários das atividades de comércio e serviços p/ conseguirmos diminuir a circulação de pessoas no transporte coletivo. É um decreto bem detalhado. Reforço que isso só ocorrerá a depender dos índices de Covid até dia 28.”

Histórico

Devido o aumento do número de casos e mortes em decorrência da pandemia da Covid-19, o chefe do Poder Executivo local havia decretado lockdown no dia 8 de março. A determinação estabelecia que o horário de funcionamento de atividades comerciais não essenciais só pudessem ser realizadas entre as 5h e 22h. Após esse período, a circulação de pessoas somente estaria permitida, caso fossem questão de saúde. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas estaria proibida. A determinação se encerraria no dia 15 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como as taxas de ocupações de leitos de UTIs não diminuiam, Ibaneis Rocha estendeu o período de lockdown até a próxima segunda-feira (22). Isso porque, a capital candanga ainda apresentava lotação na rede pública de saúde. E, mesmo que a atual determinação não tenha terminado, o governador decidiu novamente prorrogar o prazo, que vai até o dia 19 de março.

Novos leitos de UTI e vacinação

Por meio de sua conta no Twitter, Ibaneis Rocha informou que novos leitos de UTI serão instalados nos próximos dias. Além disso, o governador fez um apelo para que a população continue cumprindo as medidas restritivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Até o dia 4 de abril, deveremos ter mais 220 leitos de UTI para pacientes de Covid. O esforço do

@Gov_DF para oferecer tratamento para o maior número de pessoas continua, mas é preciso ter o apoio de toda a população: use máscara, álcool gel e mantenha distância.”

Por fim, o chefe de Estado local relatou que a campanha de vacinação continuará na semana que vem, em que idosos de 70 e 71 anos e profissionais da saúde serão imunizados.

“Na próxima semana vamos começar a vacinar outros profissionais de saúde, como dentistas, técnicos de cardiologia e outros. Também queremos vacinar as pessoas de 70 e 71 anos.”