Ibaneis promete reavaliar em uma semana o fechamento do comércio

Governador disse que quer economia funcionando novamente em 15 dias

Em mais de uma de hora de reunião, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, mostrou aos empresários da cidade os números de leitos disponíveis nos hospitais da cidade e a evolução da contaminação por coronavírus. Esta foi uma tentativa de explicar a necessidade das medidas restritivas tomadas por meio do Decreto 41.849, editado na última sexta-feira. De acordo com um representante de segmento empresarial presente ao encontro, que aconteceu no Salão Nobre Palácio do Buriti, Ibaneis prometeu reavaliar a situação em uma semana e se houver redução na contaminação e na ocupação de UTIs, ele permitirá gradativamente a abertura do comércio.

Na reunião também foi discutido o descumprimento sistemático das medidas sanitárias por parte de alguns bares. O governador garantiu que quando os estabelecimentos forem reabertos, ele tomará medidas duras contra os que infringirem os protocolos sanitários. “Ele disse que não permitirá mais que estabelecimentos promovam aglomerações”, afirmou outro empresário presente. O governador adiantou ainda, segundo os presentes, que quando o comércio voltar a abrir, no início será estipulado horário de funcionamento.

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Rafael Prudente (MDB), que também participou do encontro, disse que a reunião foi uma boa oportunidade para que o GDF esclarecesse aos empresários as decisões tomadas. “Os empresários estavam inseguros, eles queriam entender melhor o porquê das medidas”, avaliou Prudente.

O presidente da CLDF disse que o Legislativo local está pronto para apoiar o governo, tanto revendo a legislação local para facilitar a liberação de recursos, quando isto for necessário, quanto no apoio à disponibilização de mais leitos. “Agora é uma corrida contra o tempo. Os deputados distritais também estão dispostos a destinar emendas para permitir a abertura de leitos”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes (Sindhbar), Jael Antônio da Silva, disse que o governo fez um apelo ao setor empresarial para que apoie as medidas tomadas. “Ele mostrou os números de leitos e da evolução da covid. Quanto a nós empresários, estamos numa situação muito difícil”, avaliou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redes sociais

Numa rede social, o governador ressaltou que a reunião com os empresários foi produtiva. “Mostrei que a taxa de transmissibilidade do vírus está muito alta e que este foi o principal motivo do decreto de fechamento. É preciso reduzir a circulação de pessoas na cidade ou não vamos sair da crise”, destacou.

Em outro comunicado, o governador disse que no final de semana foram abertos 60 novos leitos de UTI para covid-19 e imediatamente 54 deles foram ocupados. “Isso mostra a gravidade da situação no DF. O decreto do lockdown não me traz nenhum tipo de satisfação, pelo contrário. Mas eu não posso fugir das minhas responsabilidades”. Ibaneis frisou que deseja que todos os setores da economia voltem a funcionar em no máximo 15 dias, mas que para isso é preciso aumentar o número de UTIs e reduzir a taxa de transmissão do vírus, que para isso precisa da colaboração de todos.