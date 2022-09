Ibaneis promete novas obras no Varjão

Na cidade, candidato à reeleição destaca a necessidade de uma ADE e prevê finalização de terminal rodoviário

O governador e candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), esteve, na manhã desta quinta-feira (29), em campanha na cidade do Varjão. O mandatário passou por padarias, barbearias, farmácias e outros comércios presentes na Região Administrativa.

Durante a passagem, ressaltou das três principais necessidades da cidade, sendo elas um restaurante comunitário, uma Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), e um terminal rodoviário. “O Varjão é uma cidade pequena, mas bastante aconchegante. Quem reside aqui tem paixao pela cidade. Estamos trazendo algumas obras que pediram”, disse Ibaneis.

A abertura de licitação para o restaurante comunitário está prevista para o dia 7 de outubro, segundo a equipe de campanha. O terminal rodoviário, por outro lado, já teve os preparativos para a fase de obras iniciado, entretanto, a empresa ganhadora desistiu da construção e uma nova licitação deverá ser feita.

“Tivemos uma primeira licitação em que a empresa desistiu da obra, e nós tivemos que fazer uma nova. Agora estamos na fase de fundações, com prazo de quatro meses para a entrega desse terminal rodoviario. Esperamos que até fevereiro, ou no mais tardar março, a gente esteja entregando o terminal rodoviário do Varjão”, afirmou o governador.

Segundo ele, a ADE prevista para a localidade necessita apenas de um espaço para ter o processo de instalação iniciado. “Já pedi ao Mateus da SEDUH para localizar uma área para que possamos ter a ADE. Passamos do lado do setor de oficinas e está tudo muito largado e precisamos ter cuidado com a cidade”, destacou.

A partir da ADE, Ibaneis aposta no desenvolvimento econômico e na geração de emprego para os moradores da cidade. Também durante a visita, o governador ressaltou as obras já feitas na cidade durante o atual mandato.

“Fizemos a reforma de algumas ruas, asfaltamento, abertura de bocas de lobo. Estamos cuidando da cidade. É uma cidade pequena, onde as pessoas gostam de residir. Andamos com candidatos e vemos que todos se conhecem pelo nome. Com certeza o Varjao vai continuar a ser desenvolvido”, finalizou.

Foto: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília

Campanha

No trio elétrico, Ibaneis percorreu algumas ruas da cidade acenando para moradores e comerciantes, acompanhado por apoiadores. Também estavam presentes no carro de som, os candidatos a deputado distrital Tia Nair (Agir), Marcelo Trator (Republicanos) e Martins Machado (Republicanos), em apoio à reeleição do atual mandatário.