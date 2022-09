Ibaneis promete ampliar BRT em Santa Maria

Na visita desta segunda-feira, Ibaneis percorreu as ruas de Santa Maria a bordo de um trio elétrico e conversou com moradores e apoiadores

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, nesta segunda-feira (19), Santa Maria e prometeu, além da construção de uma feira, a ampliação do BRT na região.

“Temos a questão da feira, que está com o projeto bem encaminhado e pretendemos construir essa feira. A gente pretende ampliar o terminal do BRT e trazer a população do Entorno, melhorando o transporte público na região. O nosso trabalho aqui surtiu efeito, fizemos o Parque Ecológico, a rodoviária, uma via de acesso ao condomínio Total Ville e também repaginamos o Hospital de Santa Maria. Tem muita coisa feita em Santa Maria e é por isso que a gente recebe o carinho da população”, detalhou o chefe do Executivo.

Em 2018, o mandatário recebeu votos de 82% dos moradores de Santa Maria. Desde 2019, Ibaneis entregou uma rodoviária, reconstruiu a Escola Classe 01 do Porto Rico, pavimentou e iluminou a VC-371, reformou a Agência do Trabalhador e a Biblioteca Norte, fez melhorias no Polo JK e implantou o Parque Ecológico na cidade.

