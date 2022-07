Ibaneis participa do lançamento da pré-candidatura de Cristiano Araújo a distrital

Cristiano Araújo foi deputado distrital por três mandatos consecutivos, entre 2007 e 2018. Em 2022, ele tentará retornar à Câmara Legislativa

O governador Ibaneis Rocha participou do lançamento da pré-candidatura de Cristiano Araújo a deputado distrital pelo MDB. Milhares de pessoas prestigiaram o evento, que ocorreu no Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN), na noite deste sábado (23). O pré-candidato a deputado federal Rafael Prudente (MDB) também compareceu ao ato.

Cristiano Araújo foi deputado distrital por três mandatos consecutivos, entre 2007 e 2018. Em 2022, ele tentará ocupar novamente uma das cadeiras da Câmara Legislativa, com apoio de Ibaneis.

“Só depende de cada um de vocês para colocar o Cristiano Araújo de volta à CLDF. E agora muito será melhor, porque ele está no MDB. Estamos juntos nessa caminhada, agradecendo a Deus por colocar esse grupo de pé e trabalhando por Brasília. Quero ver também o Rafael Prudente na Câmara Federal e o MDB no governo do Distrito Federal”, disse Ibaneis Rocha.

O carinho de Ibaneis foi retribuído por Araújo, que reconheceu o trabalho do emedebista no DF, mesmo tendo enfrentado dois anos e meio de uma pandemia de covid-19.

“Você (Ibaneis) pegou uma Brasília parada, com as pessoas tristes. E, com a sua luta, transformou o DF e não deixou parar mesmo com a pandemia. Fica a minha gratidão ao senhor, não só pelas obras, mas também pelos programas sociais, que foram ampliados. Vamos trabalhar para dar sequência a isso tudo”, disse Cristiano Araújo.

Pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Rafael Prudente recordou o trabalho de Cristiano Araújo na CLDF durante sua fala. “Que falta faz o Cristiano Araújo na CLDF. Se ele estivesse lá nesses últimos 3 anos e 7 meses a nossa vida seria muito mais fácil. Em qualquer cidade que você vai no DF tem algum trabalho que o Cristiano deixou em seus mandatos”, elogiou o parlamentar.