Ibaneis participa de reunião com empresários em Santa Maria

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou neste sábado (6), de uma reunião com empresários de Santa Maria. O encontro, realizado no almoço junto a funcionários da fábrica de chopp Potiguar, terminou com uma visita a rede de supermercados Vivendas.

“Temos feito de tudo para que as empresas continuem crescendo e crescendo cada vez mais. Nós temos levado obras a todas as cidades e temos reavaliado em todo o Distrito Federal. Nós tivemos dois anos de pandemia, de muitas dificuldades, mas o DF não perdeu a coragem de crescer”, disse Ibaneis.

Proprietário da fábrica de chopp Potiguar, Wagner Pacheco diz que o cenário é favorável na capital. “Importante essa visita para nós porque ser industrial é um grande desafio. Somos a maior cervejaria artesanal do Centro-Oeste e muito disso é fruto das oportunidades que esse governo dá para nós gerarmos empregos, de termos condições fiscais e de competirmos com outros estados”, agradece Wagner, que emprega mais de mil pessoas no Grupo Potiguar.

Já o sócio-proprietário da rede Vivendas, Thiago Tavares, elogiou as obras e trabalho social do governo. “Agradeço por tudo o que o governador tem feito pelas empresas e pela população. Você anda pelas cidades e tem obras por todos os lados. Temos que enxergar não só as obras, mas esse apoio à população também”, disse. Na sequência, ele elogiou as medidas em prol do setor. “O governador manteve as portas abertas, reduziu o ICMS da cesta básica e várias questões que ele cedeu para as empresas para firmar os empregos. Conseguimos não só manter os empregos, como abrir novas unidades”, finalizou.

Para a empresária Andressa Vasconcelos, o apoio do governo antes, durante e depois da pandemia tem sido essencial. “Na época [mais aguda] de pandemia ficamos sem saber o que fazer, mas com os incentivos que o governador deu a gente conseguiu sobreviver nessa fase complicada e agora tem muita gente que está conseguindo se sobressair com os benefícios sociais e os financiamentos que estamos conseguindo de forma mais fácil. Isso facilita para quem é pequeno empresário e o governo deu esse acolhimento para nós”, afirma.