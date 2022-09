Ibaneis participa da comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil

Tropas militares, alunos de escolas do DF, paraquedaistas, blindados e aeronaves conduziram o desfile no Eixo Monumental

O governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, celebrado nesta quarta-feira (7), na Esplanada dos Ministérios. O evento atraiu milhares de pessoas para o tradicional evento cívico.

“Hoje é uma data importante e um momento histórico, quando comemoramos o Bicentenário da Independência do Brasil. Recebemos mais uma edição do desfile de 7 de Setembro e, juntamente do governo federal, trabalhamos para que todos tenham um bom feriado”, disse o governador Ibaneis Rocha.

Tropas militares, alunos de escolas do DF, paraquedaistas, blindados e aeronaves conduziram o desfile no Eixo Monumental, que contou com a presença de ministros e parlamentares e do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

Em 7 de Setembro de 1822, o imperador Dom Pedro I proclamou a Independência do Brasil do Império Português. A data, então, passou a ser feriado nacional e chega ao bicentenário neste ano.