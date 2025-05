Ibaneis participa da apresentação da nova diretoria da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano

Nesta terça-feira (27), a apresentação da nova diretoria da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU) contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB). Realizada no Setor de Clubes Esportivos Sul, a cerimônia teve discuso do chefe do Executivo, que exaltou a democratização do transporte público e os investimentos feitos na mobilidade urbana do Distrito Federal.

“Brasília tem se mostrado um grande exemplo do transporte público democrático, a gente aqui tem transporte público gratuito para estudantes, para pessoas com deficiência e agora também o Vai de Graça, que as pessoas podem utilizar o sistema de transporte público, tanto de ônibus quanto do metrô, gratuitamente aos domingos e aos feriados, democratizando todos os espaços da cidade”, elencou o governador.

“Isso tem um custo para o Estado, sem dúvida nenhuma, mas o que mais importa é a qualidade. E nós temos hoje, graças ao trabalho do Distrito Federal, do governo com as empresas, a maior frota de ônibus novos do Brasil. Temos a melhor frota atendendo, vamos modernizar, acho que temos muito a avançar nessa questão do transporte público, mas Brasília hoje está na vanguarda e a gente espera que isso continue”, acrescentou.

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem investido na renovação da frota de ônibus, no retorno dos zebrinhas e na expansão do metrô, entre outras ações, junto a obras que facilitam o trânsito de todos, como rodoviárias, passarelas e viadutos. Além da gratuidade aos domingos e feriados, a capital federal também teve as tarifas do transporte público congeladas em 2020 — e seguirão assim até o fim de 2026.

“Brasília tem dado um exemplo importante pelo fato de ter uma política tarifária em que o subsídio garante a remuneração das empresas, ao mesmo tempo que possibilita uma tarifa módica”, destacou o diretor executivo da NTU, Francisco Christovam

No campo da mobilidade, o Distrito Federal caminha para ter uma frota de 90 ônibus elétricos, mais silenciosos e menos poluentes. O incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos também inclui isenção de IPVA e a instalação de 130 eletropostos em locais estratégicos da capital.

Outra frente importante é a parceria entre o GDF e a Neoenergia para implantação de um posto de abastecimento de Hidrogênio Verde, consolidando Brasília como polo emergente em soluções energéticas sustentáveis.

Diretoria

A nova diretoria da NTU foi eleita para o biênio 2025/2027. O Conselho Diretor tem Edmundo Pinheiro como presidente e Mauro Artur Herszwicz como vice. Francisco Christovam e Marcos Bicalho, atuais diretor executivo (CEO) e diretor de gestão, respectivamente, foram reconduzidos aos cargos. Já o posto de diretor técnico será ocupado por Matteus Freitas, antes coordenador do Núcleo de Transporte da NTU.

“É um momento importante que o nosso setor passa. O transporte público, desde a pandemia, perdeu participação para o transporte individual e a gente viu reflexos disso nas cidades, com o trânsito cada vez mais complicado exatamente porque mais pessoas migraram para o carro. E Brasília é um exemplo para o Brasil, de como isso pode mudar. Brasília é a única cidade no Brasil em que a demanda de passageiros hoje é maior do que era antes da pandemia. Temos aqui hoje a frota mais nova, graças a uma política pública de promoção, de incentivo, de valorização do transporte público coletivo, e é isso que a gente quer levar para todo o Brasil”, ressaltou Edmundo Pinheiro.

Fundada em 1987, a NTU é uma entidade de classe nacional, cujo objetivo é representar as operadoras de ônibus urbanos e metropolitanos junto ao poder público e à sociedade civil. “Eu costumo dizer que o transporte é o serviço público que viabiliza os demais serviços públicos. Sem o transporte, o doente não chega ao hospital, o estudante não chega à escola, o trabalhador não chega ao serviço e a própria população não pode usufruir do lazer, por exemplo, que a cidade oferece nos finais de semana. Então, o nosso serviço é um serviço essencial, ele é estratégico, não só porque está escrito na Constituição, mas porque, de fato, é um serviço que a população mais se identifica quando precisa realizar o seu deslocamento”, enfatizou Francisco Christovam.

“E Brasília tem dado um exemplo importante pelo fato de ter uma política tarifária em que o subsídio garante a remuneração das empresas, ao mesmo tempo que possibilita uma tarifa módica. Quer dizer, a população paga um valor menor do que o valor do custo do serviço e isso é muito significativo”, arrematou o CEO.

