Ibaneis parabeniza Dino por indicação ao STF

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (27), a indicação de Dino e Gonet

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), parabenizou as indicações do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF), e de Paulo Gonet a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Parabéns, Flávio Dino e Paulo Gonet, por serem escolhidos para tarefas tão importantes. Certamente, suas habilidades e experiências contribuirão para fortalecer a justiça e a integridade em nosso país”, escreveu o governador em suas redes sociais.

O presidente @LulaOficial indicou os novos ministros da PGR e do STF. Parabéns, @FlavioDino e Paulo Gonet, por serem escolhidos para tarefas tão importantes. Certamente, suas habilidades e experiências contribuirão para fortalecer a justiça e a integridade em nosso país. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) November 27, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (27), a indicação de Dino e Gonet.

Para assumir as vagas, os nomes de Dino e Gonet deverão passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois pelo plenário do Senado.