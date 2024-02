Ibaneis nomeia 75 AVAs e investimento de R$ 3 bi para o DF

O governador lembrou o apoio da CLDF em 2023 em assuntos como o reajuste de 18% do funcionalismo público e nas investigações sobre os atos antidemocráticos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta quinta-feira (1º), da abertura do ano legislativo da Câmara Legislativa do DF (CLDF). Durante evento, o mandatário aproveitou para encaminhar o projeto que autoriza a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a contratação de 75 agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAs). No total, serão 150 novos profissionais.

Além do tema prioritário de combate à dengue, o chefe do Executivo anunciou investimento de R$ 3 bilhões para o DF e que vai encaminhar em breve o projeto sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). O projeto de lei trata das regras urbanísticas de áreas tombadas do DF.

O governador lembrou o apoio da CLDF em 2023 em assuntos como o reajuste de 18% do funcionalismo público e nas investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e destacou que o governo fechou as contas de forma equilibrada.

Para 2024, ele adiantou que o governo vai avançar na construção dos hospitais do Guará, Recanto das Emas e São Sebastião, assim como um novo hospital no Gama com licitação para 2025.

Na educação, serão 40 novas escolas e 18 novas creches, com a abertura de 4 mil novas vagas. A pauta social também foi citada por Ibaneis Rocha ao falar dos cartões Prato Cheio, Vale Gás e Creche, bem como a inauguração dos restaurantes comunitários do Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira.

A mobilidade também foi pauta no discurso do governador. Ele citou a inauguração dos viadutos de Sobradinho e do Sudoeste e a construção dos viadutos do Itapoã/Paranoá e Riacho Fundo, além da duplicação da BR-080 na região de Brazlândia.

A construção da Rodoviária do Itapoã também foi mencionada entre as ações. A pavimentação em concreto rígido no DF também foi tema. Ibaneis citou a entrega da Estrutural e de parte da W3 Sul e reforçou que a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) receberá o mesmo pavimento assim que a obra do Viaduto do Riacho Fundo for concluída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ibaneis Rocha ainda elogiou a atuação da Casa na aprovação de leis que beneficiam a população do DF. “No ano passado foram inúmeros projetos importantes para a cidade aprovados. Há uma expectativa muito positiva para 2024. Os deputados têm colaborado bastante com a gestão. Então, só temos a agradecer aos deputados e esperamos ter um 2024 bastante proveitoso”, finalizou o governador.

As informações são da Agência Brasília