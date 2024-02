Programa Mulher nas Cidades será lançado nesta sexta (02)

Mulheres de todas as idades de 12 regiões administrativas terão acesso a serviços básicos essenciais integrados e gratuitos em diversas área

A Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com a Associação do Futuro, lança, nesta sexta-feira (02), o programa Mulher nas Cidades. O evento ocorrerá na Quadra Central 1, Conjunto H, Lote 1, ao lado da Administração Regional de Santa Maria.

Mulheres de todas as idades de 12 regiões administrativas terão acesso a serviços básicos essenciais integrados e gratuitos nas áreas de saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania, por meio do programa, de 5 de fevereiro a 28 de junho.

Além da presença da secretária da Mulher, Giselle Ferreira, e de autoridades e convidados, equipes da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) farão parte da ação, prestando atendimentos de família – consulta psicossocial, acordo de guarda, assessoramento de divórcio e ação, execução, revisão e exoneração de alimentos.

As interessadas podem se inscrever no site do projeto ou presencialmente, nas administrações regionais das cidades onde o programa será desenvolvido, até duas semanas antes das atividades programadas. As inscrições vão até 28 de junho, e, caso sobrem vagas, é possível participar da ação indo diretamente ao local em que a ação estiver se desenvolvendo.

O Mulher nas Cidades percorrerá, de forma itinerante, as regiões administrativas de Planaltina, Arapoanga, Sobradinho II, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, Guará, Estrutural, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Santa Maria. As atividades serão promovidas durante cinco dias em cada local, das 8h às 18h. São esperados cerca de 5 mil atendimentos à comunidade em cada RA, totalizando cerca de 50 mil mulheres em todo o DF.

Veja, abaixo, os locais e datas do programa.

Santa Maria

→ De 5 a 9 deste mês

→ Endereço: Quadra Central 1, Conjunto H, Lote 1, ao lado da administração regional

Estrutural

→ Data: De 19 a 23 deste mês

→ Endereço: Setor Central, Área Especial 5 s/nº, ao lado da administração regional

Paranoá

→ Data: de 4 a 8/3

→ Endereço: Praça Central, s/nº, Lote 1, ao lado da administração regional

Itapoã

→ Data: de 11 a 15/3

→ Endereço: Quadra 378, Conjunto A, Área nº 1, Lote 4, Del Lago, ao lado da administração regional

Ceilândia

→ Data: de 18 a 22/3

→ Endereço: QNM 13, Módulo B, ao lado da administração regional

Samambaia

→ Data: de 8 a 12/4

→ Endereço: Centro Urbano, Samambaia Sul, ao lado da administração regional

Guará

→ Data: de 22 a 26/4

→ Endereço: QE 25, Guará II, ao lado da administração regional

Arapoanga

→ Data: de 6 a 10/5

→ Endereço: Loteamento Portal do Amanhecer, Vila Nossa Sra.de Fátima, ao lado da administração regional

Planaltina

→ Data: de 13 a 17/5

→ Endereço: Setor Administrativo, Avenida Uberdan, ao lado da administração regional

Sobradinho II

→ Data: de 20 a 24/5

→ Endereço: AR 9, ao lado da administração regional

Brazlândia

→ Data: de 3 a 7/6

→ Endereço: Setor Tradicional Quadra 16, ao lado da administração regional

São Sebastião

→ Data: de 24 a 28/6

→ Endereço: Quadra 101, Conjunto 8, ao lado da administração regional.

As informações são da Agência Brasília