Ibaneis libera aulas presenciais e reabertura de academias no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MBD), realizou nesta sexta-feira (5), alterações no Decreto nº 41.849. A determinação é referente as medidas restritivas que o chefe do Poder Executivo local havia imposto na semana passada. Com a modificação, escolas particulares vão poder execer atividades presenciais. Além disso, academias poderão ser reabertas.

Na última quarta-feira (3), a presidente do Sindicato das Academias do Distrito Federal (Sindac-DF), Thais Yeleni, se reuniu com autoridades da capital candanga para que a reabertura dos espaços de musculação fosse antecipada.

Confira o decreto abaixo:

Covid-19 no DF

Nas últimas 24 hora, a capital federal registrou 1.266 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 302.185 pessoas já foram infectados na capital e, na última quinta-feira (04), 11.297 casos estavam ativos.

O Distrito Federal passa por um momento de aumento no número de casos da doença. Por isso, Ibaneis Rocha anunciou na tarde de ontem que o governo local vai construir mais três hopistais de campanha, localizados nas regiões administrativas do Gama, Santa Maria e Plano Piloto. Cada unidade vai contar com 300 leitos de UTI devido a lotação dos locais já instalados.

Lockdown

Para conter o avanço da contaminação do coronavírus, o governador do DF decretou, na última sexta-feira (26), medidas restritivas para a população candanga. Com isso, estabelecimentos de atividades não essenciais devem funcionar das 5h às 20h. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas está proibida após esse horário.