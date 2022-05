Ibaneis está estudando reajuste em Cartão Gás

Ibaneis informou ter solicitado uma pesquisa de preços e análise jurídica para saber se o GDF pode fazer a alteração

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, nesta quarta-feira (18), estar avaliando reajustar o valor do Cartão Gás. A fala ocorreu durante almoço com líderes empresariais.

Segundo o governador, com o aumento do custo do botijão de gás, o Governo do Distrito Federal (GDF) deve avaliar o aumento também. “Quando eu lancei o Cartão era de R$ 100 e o botijão custava R$ 90. Agora está até R$ 115”, disse.

Ibaneis informou ter solicitado uma pesquisa de preços e análise jurídica para saber se o GDF pode fazer a alteração mesmo sendo ano de eleições.

“O valor que está sendo distribuído não está dando para comprar um botijão de gás. Então está auxiliando as famílias, mas não está dando para comprar”, continuou Ibaneis

O auxílio é pago a cada dois meses para as famílias cadastradas. “Se tiver a viabilidade, eu vou fazer o custo é pequeno, mas é importante para as famílias”, completou.