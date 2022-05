Hipertensão em pauta no próximo sábado

O médico salienta a importância de a população buscar conhecimento para o autocuidado. “Nosso foco é a prevenção

A manhã deste sábado (21), será diferente para os frequentadores do Parque Ecológico de Águas Claras. Uma programação especial vai lembrar a importância da prevenção à hipertensão arterial, conhecida como pressão alta.

A partir das 9h da manhã, haverá verificação de pressão arterial, aulas de yoga, pilates, orientações de especialistas, quiz interativo com brindes e para o público infantil, contação de histórias.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 30% da população tem a doença crônica. Cerca de 90% dos hipertensos desenvolve a doença por fatores genéticos, mas a condição está relacionada também à obesidade, sono não reparador, tabagismo, sedentarismo e consumo excessivo de álcool.

“Os hábitos de vida na infância e na adolescência, principalmente os relacionados à prática de atividades físicas e à escolha de alimentos saudáveis, podem determinar o surgimento da hipertensão arterial no início da vida adulta”, destaca o cardiologista do Hospital Brasília, Alexandre Anderson.

O médico salienta a importância de a população buscar conhecimento para o autocuidado. “Nosso foco é a prevenção. A hipertensão é uma doença silenciosa, e é importante falarmos sobre o assunto para que as pessoas fiquem atentas”. Apesar de não ter muitos sintomas, quando a pressão está muito alta, o paciente pode sentir dor no peito, zumbido no ouvido, dor de cabeça e tontura, diz o médico.