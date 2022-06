Ibaneis entrega Feira de Brazlândia reformada

Em agenda pelo Distrito Federal, o governador ainda passou por São Sebastião e Alto Mangueiral

Elisa Costa

[email protected]

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou nessa quinta-feira (30) a reforma da Feira Central de Brazlândia, que conta com 176 bancas que abrigam mais de 100 comerciantes. O local abre de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, e recebeu um investimento de R$912 mil, vindo de emenda parlamentar do deputado distrital Iolando Almeida.

“Comecei minha vida como feirante lá no interior do Piauí. Sei o tanto que esse povo levanta cedo para trabalhar e vai deitar já pensando no dia seguinte. Tenho muita alegria em dizer que vamos continuar trabalhando para fazer de Brazlândia um local cada dia mais belo e mais bonito”, comentou o governador durante a solenidade. Ao todo, a recuperação dos equipamentos em todo o DF movimenta cerca de R$30 milhões.

Na ocasião, o mandatário ainda ressaltou que visitou a feira em 2018 e viu como o espaço estava degradado. O que foi prometido no início do mandado, foi cumprido, e além da reforma, o Governo do Distrito Federal (GDF) também entregou 13 concessões de uso aos feirantes locais, a fim de garantir a segurança e conforto para esses trabalhadores.

A feira recebeu troca do piso por peças de granitina, pintura padronizada nas estruturas internas e externas, troca do revestimento, manutenção de iluminação de alambrados, limpeza de calhas e telhas, além de reparos nos banheiros e no sistema hidráulico. A obra foi executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

Em visita à região administrativa, Ibaneis visitou as obras da Rodoviária de Brazlândia, que continua em andamento. O lugar recebeu recursos que giram em torno de R$1,4 milhão para manutenção da pintura, piso, banheiros, sistema elétrico, correção de vazamentos, normas de acessibilidade e combate a incêndio.

Na oportunidade, Ibaneis ainda anunciou a revitalização de 6,4 quilômetros do Canal do Rodeador. “O DF passou por um período com muitos problemas de falta de água e isso gerou uma grande preocupação, principalmente nessa região que é produtora de hortifrutigranjeiros”, ressaltou o líder do Buriti. Após a primeira etapa, mais 10 quilômetros do canal serão reformados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Hospital de Brazlândia também passará por obras de revitalização. Segundo o governo, a licitação já foi lançada e a obra deve começar em breve. Desde 2019 até o momento, a região já ganhou uma Escola Técnica, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Praça da Bíblia, mais de 1,6 mil lâmpadas LED, novas calçadas, reformas no Na Hora e Agência do Trabalhador, entre outros avanços.