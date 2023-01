Ibaneis empossa os secretários de seu novo governo

A Secretaria de Meio Ambiente agora será Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, e o deputado distrital reeleito Daniel Donizet assume a pasta

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) empossou, neste domingo (1), os secretários nomeados para compor sua nova gestão no Governo do Distrito Federal (GDF). A cerimônia, que aconteceu no auditório da Câmara Legislativa (CLDF), também empossou o próprio Ibaneis mesmo tendo sido reeleito — e entrou já com a faixa de governador, uma vez que não há passagem.

Na frente das secretarias do GDF estão, Valter Casimiro, na Secretaria de Transporte, Fernando Antonio Rodríguez, na Agricultura, Claryssa Roriz, na Secretaria de Assuntos Comunitários. Itamar Feitosa na Fazenda, Roberto Andrade, na de Projetos Especiais, Cristiano Mangueira, na DF Legal, Lucilene Florêncio, na Secretaria da Saúde, Hélvia Paranaguá, na Educação e Paco Britto, na Secretaria de Relações Internacionais.

A Secretaria de Meio Ambiente agora será Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, e o deputado distrital reeleito Daniel Donizet assume a pasta.

Agaciel Maia, Rodrigo Delmasso e Júlio César assumem, respectivamente, as secretarias de Relações Institucionais; Família e Juventude, que serão unidas; e Esporte e Lazer. Cláudio Abrantes vai presidir a Codhab, e a atual secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, assume a pasta da Mulher.

Na ocasião, Lucilene Florêncio afirmou que, na Saúde, ainda há muito trabalho a fazer, mas esse é um recomeço. “Nós vamos buscar a construção de mais três hospitais e duas UPAS, a pandemia está diminuindo e nós precisamos aumentar nossa estrutura de trabalho, queremos aumentar a equipe, os equipamentos públicos e a atenção à saúde da família”.

Segundo a secretária, na saúde da família, a estratégia é de atendimento único. “O usuário chega, é ouvido, e é direcionado de acordo com a sua demanda. Nós também queremos aumentar nossas equipes de estratégia, queremos chegar a 100% de cobertura”, disse.

Hélvia, na Educação, afirmou que entra no mandado animada e motivada. “Se não tivermos esse sentimento, não conseguiremos levar a frente todos os objetivos. Teremos uma gestão voltada para a área tecnológica, conectividade. Vai ser um momento bem moderno, de futuro, que é o que eles precisam, uma educação que o mercado está cobrando”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paco Britto afirmou que, nessa gestão, sente o mesmo da gestão passada, quando atuou como vice de Ibaneis. “Temos uma expectativa muito grande para a arrecadação de recursos, e é isso que vamos fazer”, assegurou.

Antes da posse do governador, foram empossados os deputados distritais eleitos. Agora, o mandatário participa da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).