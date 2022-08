Ibaneis é homenageado no Dia do Advogado

Ibaneis, que exerceu a profissão durante 25 anos, recebeu a homenagem de Esdras Dantas, presidente da associação

Neste Dia do Advogado, o advogado e governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) foi homenageado com o título de sócio honorário da Associação Brasileira dos Advogados (ABA) em evento na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB).

Ibaneis, que exerceu a profissão durante 25 anos, recebeu a homenagem de Esdras Dantas, presidente da associação. Em seu discurso, o governador agradeceu e se colocou à disposição do grupo.

“Temos uma história construída aqui no Conselho da Ordem durante muitos anos. Eu, que fui advogado por 25 anos, tive a honra de presidir a OAB-DF, fui corregedor nacional e estive nessa Casa durante muito tempo, contribuindo para a advocacia, que hoje conta com 1,3 milhão de advogados em todo o País e tão essenciais na manutenção da democracia no Brasil”, afirmou Rocha.

Entre 2013 e 2015, Ibaneis chegou a presidir a seccional da capital da OAB, além de diretor do Conselho Federal e corregedor-eral da entidade.

“O governador tem uma história muito rica. Tive a honra de conhecê-lo há mais de 20 anos. Fico impressionado com o poder de trabalho, é uma pessoa generosa e vocacionada a ajudar as pessoas, principalmente os mais humildes. Foi eleito por uma maioria esmagadora e tem feito um trabalho, principalmente para os mais necessitados. É uma honra entregar esse título de sócio honorário da ABA a Ibaneis Rocha”, elogia o presidente da ABA, Esdras Dantas.

Além de Dantas, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, também esteve presente no evento e reforçou a importância de Ibaneis. “Governador, a OAB nunca deixará de ser sua casa, aqui nunca deixará de ser a sua casa. Sua prestigiosa biografia o tornou um dos grandes nomes da advocacia brasileira”, disse Simonetti.

Participaram da cerimônia a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha; o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti; o presidente da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Esdras Dantas de Souza; a ex-presidente da OAB, Estefânia Viveiros; a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto; a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elisabeth; entre outras autoridades.