Ibaneis e governadores avaliam flexibilizar uso de máscaras após o carnaval

Os chefes dos 26 estados e do Distrito Federal pediu uma análise técnica ao comitê científico, que assessoria o Fórum de Governadores voluntariamente

O Fórum Nacional de Governadores agendou para o próximo dia 15 uma reunião sobre avaliação da possível flexibilidade o uso de máscaras no país a partir de março.

Os chefes dos 26 estados e do Distrito Federal pediu uma análise técnica ao comitê científico, que assessoria o grupo voluntariamente.

No ano passado, um estudo para a desobrigação do uso da máscara por quem tomou a vacina ou foi infectado, já foi pedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Saúde, mas a ideia foi deixada de lado por conta da onda de variante Ômicron.

Mesmo com alta de casos, alguns países flexibilizaram medidas, tendo em vista a menor gravidade da doença nos contaminados com a nova cepa.

Entretanto, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), acredita que a discussão pode ser feita em outro período. De acordo com o vice-presidente da entidade, Nésio Fernandes, os próximos três meses são o período da sazonalidade para doenças respiratórias agudas graves em grande parte do país.

“É possível que os sistemas de saúde tenham algum tipo de pressão, principalmente de casos leves. Nesse sentido, a preservação do uso de máscara, da testagem e o avanço da vacinação são medidas que ainda devem coexistir por um tempo”, comentou, em entrevista ao Globo.

GDF deve avaliar flexibilização após Carnaval

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é um dos que avalia essa flexibilização do uso de máscaras em locais abertos, já após o feriado de Carnaval. A medida deve depender da ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) e taxa de transmissibilidade, que tem caído nos últimos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A taxa de ocupação total de leitos para Covid-19 na rede pública de Saúde do DF está em 80%, após atingir sua capacidade máxima na última semana. Com 141 leitos de UTI abertos no DF, 96 estão ocupados, 24 livres, 6 aguardando a liberação e 15 bloqueados.