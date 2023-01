Ibaneis diz que está monitorando a situação e determina que todo efetivo policial fique na rua

Secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres foi exonerado. A informação é de que ele está em Orlando, nos Estados Unidos

Horas depois de o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Planalto serem invadidos por criminosos, Ibaneis Rocha (MDB), governador reeleito no Distrito Federal, escreveu no Twitter que está em Brasília monitorando os atos antidemocráticos e que as providências estão sendo tomadas.

Estou em Brasília monitorando as manifestações e tomando todas as providências para conter a baderna antidemocrática na Esplanada dos Ministérios. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) January 8, 2023

Além disso, o governador determinou que todo o efetivo policial fique na rua para conter a confusão, e pediu também o apoio das forças federais para conter os extremistas. Os manifestantes chegaram a ocupar o Congresso e quebraram as janelas de vidro e portas do local.

Até o momento, três pessoas foram presas.

Fotos: Vítor Mendonça/Jornal de Brasília