Ibaneis destaca papel de evento de inovação para o desenvolvimento do DF

Um dos maiores eventos latino-americanos de inovação está de volta a Brasília. É o Innova Summit 2023, que ocorre desta terça (20) a quinta-feira (22) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com palestras, workshops e espaços de negócios. A edição deste ano tem entrada gratuita e conta com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF). São esperadas mais de 30 mil pessoas.

A abertura do evento contou com a participação do governador do DF, Ibaneis Rocha, que destacou o papel do Innova Summit para o progresso da capital federal. “Estar aqui na abertura desse evento representa muito para nós, do Governo do Distrito Federal, e para as empresas que compõem o governo pelo significado que isso tem para a inovação do DF”, afirmou.

“A gente desenvolve um trabalho no sentido de transformar Brasília numa cidade inteligente e de inovação. É por esse motivo que nós estamos aqui apoiando esse evento desde o início e a gente quer que dê muito certo para todos vocês”, completou o chefe do Executivo para o público presente no Auditório Master.

O projeto nasceu com o objetivo de fomentar o segmento na cidade. “Criamos o Innova por conta da carência que existia em Brasília de ter grandes eventos mesmo sendo um polo logístico e centro político. O nosso intuito é transformar esse cenário do empreendedorismo e inovação aqui na capital”, destacou Diego Reis, um dos organizadores do evento.

O idealizador aproveitou para ressaltar a importância da participação do GDF para a realização de mais uma edição totalmente gratuita, tanto para participantes quanto para expositores. “Simplesmente a gente não conseguiria fazer um evento desse porte tão robusto e recheado de atrações incríveis sem o apoio do GDF, do BRB, das secretarias e dos parceiros financeiros”, completou.

Estrutura e público

Este ano, o tema é “Inovação, Negócios e Empreendedorismo”. Durante três dias, o Innova terá palestras de personalidades renomadas, como a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia; o professor, historiador e escritor Leandro Karnal; a empreendedora e investidora Camila Farani; e o educador financeiro Thiago Nigro.

As palestras ocorrerão em um dos três palcos do evento: Palco Inovação, Palco Internacional e Palco Gamer. A estrutura do festival conta ainda com cinco arenas: Networking, local de convivência entre empresários e profissionais locais; Inovação, com mais de 100 startups expondo gratuitamente produtos e serviços; Internacional, com atrações de incentivo à exportação de tecnologias; Gamer, com 50 estandes do tema; e Gastronômica, ambiente de descontração com produtos e serviços do setor.

Apoiadores do evento, a Secretaria de Turismo (Setur) e o Banco de Brasília (BRB) estão entre os mais de 140 expositores. O estande da Setur apresenta ao público as rotas turísticas de Brasília. “É um prazer enorme receber esse evento aqui e fomentar muito negócios. Esse é o nosso principal foco e objetivo e, como há muitas pessoas de fora, vai ser um prazer mostrar essa nossa Brasília para todos”, disse a secretária executiva de Turismo, Karine Câmara.

Já a estrutura do BRB tem distribuição de brindes, eventos próprios e um software que vai cruzar o interesse das pessoas para estimular a realização de negócios. “Mais de 30 mil pessoas devem passar por aqui nesses três dias, tendo a oportunidade de conhecer inovações em diversos setores e o BRB, banco da nossa cidade, precisa estar junto, criando oportunidades, linhas de financiamento e estimulando a inovação”, ressaltou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Amaral, também fez questão de celebrar mais uma edição do evento. “A inovação permeia todas as áreas do conhecimento. Brasília tem um DNA de tecnologia e esse evento é fundamental para isso”, analisou.

Empreendedor do ramo da construção civil, Leonardo Guttemberg está em sua segunda participação no evento. “Eu vim em busca de inovação. Espero que a partir da semana que vem eu já possa aplicar algo que aprendi aqui no evento nos meus negócios”, contou.

Estreante na convenção, a estudante Agatha Passani se surpreendeu com a estrutura da conferência. Para ela, é muito importante Brasília ser cenário de uma iniciativa como essa. “Acho que a cidade sempre foi muito focada no funcionalismo público. Qualquer evento como esse, do ponto de vista da inovação, ajuda muito. Porque traz para cá novas formas de lidar com problemas que já existem. Além de inspirar muitos novos empreendedores”, analisou.

