Ibaneis confirma início da vacinação infantil neste domingo (16)

A chegada do primeiro lote com 1,2 milhão de doses está programada para a madrugada desta quinta, em São Paulo

Elisa Costa e Vítor Mendonça

[email protected]

O Distrito Federal espera receber, na próxima sexta-feira, cerca de 16 mil doses contra a covid-19 para a vacinação inicial de crianças de 5 a 11 anos. As primeiras aplicações devem acontecer a partir de domingo (16) em pontos distintos dos de adultos, para melhor organizar a nova etapa. As informações foram confirmadas ao Jornal de Brasília pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

“Vamos vacinar as com comorbidades e depois as idades de 11 anos [neste primeiro momento]”, confirmou o chefe do Executivo local à reportagem. Ainda não foi definido, segundo o mandatário, se haverá necessidade de agendamento para os que possuem comorbidades. A expectativa, por outro lado, é que a marcação prévia seja dispensável.

A ordem de prioridade na vacinação dos pequenos foi estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS). De acordo com o órgão, a chegada do primeiro lote com 1,2 milhão de doses contra a covid-19 destinadas à imunização pediátrica está programada para a madrugada desta quinta-feira (13) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Até o momento, são mais de 20 milhões de vacinas da farmacêutica Pfizer encomendadas para o primeiro trimestre deste ano.

A pasta espera receber em janeiro 4,314 milhões de doses. Em fevereiro, deverão ser 7,272 milhões, e em março, 8,418 milhões. O MS esclareceu ainda que a entrega das doses aos estados e ao DF acontecerá de forma proporcional à população de crianças de cada região. A aplicação dos imunizantes não dependerá mais de laudo médico para acontecer.

Comprovante de vacinação e volta às aulas

Após o anúncio da volta às aulas da rede pública do DF, Ibaneis reafirmou ser contra a apresentação do comprovante de vacinação. As aulas estão previstas para retornar no dia 14 de fevereiro de modo 100% presencial.

Ainda nesta terça, houve uma reunião com o governador em exercício, Paco Britto, autoridades da Saúde e da Educação para discutir e organizar os últimos detalhes para esse retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a maior parte dos professores já estão imunizados e preparados para o retorno presencial. A pasta não deu indicativo de novas medidas restritivas a serem seguidas, por isso, para a proteção das crianças e funcionários das escolas, as medidas devem ser as mesmas: uso de máscara e álcool em gel.

Segundo o calendário oficial do ano letivo de 2022, as aulas terminam no dia 23 de dezembro, sendo 200 dias obrigatórios de estudo. As férias estão planejadas para o período entre 12 e 28 de julho.