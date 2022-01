Brasília tem mais 15 datas para turismo este ano

Calendário de feriados e pontos facultativos do GDF

abre oportunidades para viajantes de todo o país conhecerem

a capital

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou a lista com 10 feriados nacionais e locais, além de seis pontos facultativos que valerão para o serviço público em 2022. Os locais atraem turistas pelas programações culturais e de eventos, além de opções em gastronomia, que a cidade desenvolve nestas datas.

O calendário marca também o dia 1° de Janeiro, que levou milhares de pessoas às comemorações do Réveillon no dia 31 e lotou pontos turísticos da cidade no primeiro domingo do ano, no dia 2 de janeiro.

“Feriados são bons para atrair visitantes, pois a cidade fica voltada para o turismo. E também fortalece o turismo interno. Temos um parque turístico diferenciado, um dos mais atraentes do Brasil, que permite desde o turismo de aventura até o gastronômico, incluindo opções ecológicas, contemplativas, religiosas, arquitetônicas, cívicas, rurais, náutica, infantil, entre muitas outras atrações que tornam a nossa cidade única. Diferente de tudo que já se viu em um só lugar”, ressalta a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça.

Recentemente o Ministério do Turismo realizou uma pesquisa junto aos aeroportos do país e constatou que Brasília é a terceira capital brasileira mais visitada por passageiros aéreos, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.

Pontos facultativos

Os primeiros pontos facultativos serão durante o Carnaval, em 28 de fevereiro e em 1º de março. Em 2 de março, quarta-feira de Cinzas, a medida vale até as 14h.

O calendário privilegia ainda as atrações religiosas, como a Paixão de Cristo, com a maior encenação da Via Crucis no Brasil, em Planaltina, que será em 15 de abril de 2022, uma sexta-feira. No dia 30 de novembro, é a vez de os evangélicos celebrarem no Dia do Evangélico, quando são programados vários eventos atraindo fiéis de todo o país.

O ponto alto do ano, provavelmente, será o dia 7 de setembro, quando se celebra a Independência do Brasil. Neste dia, especial em 2022, porque completam-se 200 anos do “Grito do Ipiranga”, a principal data cívica brasileira deverá reunir milhares de pessoas, para o Bicentenário. Este ano, o 7 de setembro cai numa quarta-feira.

O último feriado programado para um dia de semana, este ano, também é uma importante data cívica, o 15 de novembro. A data da Proclamação da República cairá numa terça-feira e será feriadão. Algumas datas serão em finais de semana, como o Dia Mundial do Trabalho, Natal e Ano Novo.

Confira a lista de feriados em 2022:

28 de fevereiro: Carnaval (ponto facultativo)

1º de março: Carnaval (ponto facultativo)

2 de março: Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)

15 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional)

21 de abril: Aniversário de Brasília (feriado local) e Tiradentes (feriado nacional)

1° de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro: Dia do Servidor Público ‒ art. 278 da Lei Complementar Distrital nº 840, de 23 de dezembro de 2011 (ponto facultativo)

2 de novembro: Finados (feriado nacional)

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (ponto facultativo)

30 de novembro: Dia do Evangélico (feriado local)

25 de dezembro: Natal (feriado nacional)