Ibaneis comenta nova fase do RENOVADF

Os alunos atuam revitalizando diversas áreas públicas do DF e recebem um salário mínimo

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), comentou na noite desta quarta-feira, a nova fase do RENOVADF. O programa busca capacitar profissionalmente e inserir estudantes de toda a capital federal no mercado de trabalho da construção civil. Os alunos atuam revitalizando diversas áreas públicas do DF e recebem um salário mínimo, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais pelos serviços prestados.

No twitter, Ibaneis comemorou o novo ciclo de atividades. “Mais um ciclo do RENOVADF se inicia, agora nas quadras 104/105 da Asa Sul. São mais de 2 mil estudantes do programa que estão trabalhando na revitalização de todo o Plano Piloto”, disse.

A atuação dos estudantes no plano piloto foi focada nos parquinhos, quadras esportivas, calçadas e cercamento da região. Um grupo de aproximadamente 50 aprendizes exerceu essa função. “Os alunos aprendem na prática, consertando equipamentos públicos em todo o DF”, comentou o mandatário.

O prefeito comunitário da SQS 104 Sul, Cléber Guimarães, também comemorou a atuação dos jovens. Ele foi ao local conferir as obras. “Isso era esperado há muito tempo pelos moradores. Aqui é um espaço excelente, poucas pessoas têm um espaço tão amplo assim em Brasília, e a reforma foi muito bem-vinda e muito bem-feita. Temos acompanhado o esforço do pessoal em fazer a reforma e o que a gente precisa agora é manter”, afirma.

Segundo ele, a presença dos estudantes é de grande ajuda, visto que a prefeitura comunitária da quadra vinha fazendo algumas manutenções sozinha. “Nossos recursos não são suficientes, precisávamos de uma reforma mais ampla da forma como foi feita”, completa Guimarães.

Por fim, Ibaneis aproveitou para lembrar a trajetória do RENOVADF. “O programa já passou por 8 cidades, reformou mais de 162 equipamentos e vai rodar todo o DF em 2022. Vamos seguir cuidando da nossa cidade”, finalizou.

O futuro

A expectativa é que, com as cinco turmas do programa, incluindo a que está em andamento no Plano Piloto, o programa ultrapasse os 600 equipamentos restaurados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de chegar ao Plano Piloto, as turmas já passaram por Arniqueira, Ceilândia, São Sebastião, Itapoã, Estrutural, Águas Claras, Riacho Fundo e Guará. Há também previsão de seguir para as vilas Telebrasília e Planalto e para o Noroeste, além de outras regiões do DF.

O RENOVADF é uma parceria entre as secretarias de Trabalho (Setrab), Governo (Segov) e Transporte e Mobilidade (Semob), além de Novacap, companhias de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e Energética de Brasília (CEB), Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e Departamento de Trânsito do DF (Detran). A Câmara Legislativa (CLDF) também abraça a causa, com a destinação de recursos para viabilizar o programa.

Os alunos devem ter frequência e aproveitamento igual ou acima de 80% para receber os auxílios e o certificado de conclusão de curso. Os que ficarem acima desse percentual poderão participar, gratuitamente, de qualquer outra formação oferecida pelo Senai-DF, parceiro do governo no projeto. Alunos analfabetos terão curso de alfabetização, sem custos.

*Com informações da Agência Brasília