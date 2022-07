Interclubes de Beach Tennis movimenta Brasília

A competição, que conta com mais de 300 atletas de 11 clubes, estava planejada para acontecer antes da pandemia e teve que ser adiada

O Beach Tennis na Capital Federal viverá uma grande confraternização nesta semana com a realização do I Interclubes de Brasília da modalidade. De 26 a 30 de julho mais de 300 atletas de 11 clubes estarão no Na Praia, Setor de Clubes Sul, em busca de títulos que serão disputados em sete categorias.

A competição estava planejada para acontecer antes da pandemia e teve que ser adiada. Organizada pela Federação Brasiliense de Tênis e Beach Tennis do Distrito Federal, a expectativa do evento é alta porque pela primeira vez Brasília reunirá os principais clubes que promovem o esporte.

Amigos se reunem para o Interclubes. Foto: Divulgação

A vice-presidente da federação, Denise Porto, responsável pelo Beach Tennis, ressalta que a modalidade cresce em todo o Brasil e no Distrito Federal não é diferente, mas na região há uma peculiaridade, onde os clubes são os principais atores na promoção da modalidade.

“Os clubes de Brasília estão fazendo bonito em investir, arrumar as quadras, promover o esporte e estamos felizes em reunir a grande maioria em um local que será de confraternização, troca de experiências, será um momento único”, afirmou.

Recém inauguradas, as quadras de Beach Tennis do Na Praia são administradas pela Arena Calango. A Sócia e diretora de marketing e novos negócios da empresa, Daniela Brito, está muito animada com o Interclubes.

“Nossa maior missão é fomentar a modalidade na capital, trazendo mais profissionalismo e inclusão. É um grande prazer trazer o Interclubes para o nosso novo complexo – um cenário praiano e aconchegante, pronto para receber os apaixonados pelo esporte”, disse.

Participam do Interclubes a AABB; AABR; Arena Calango Beach Tennis; ASBAC; ASTCU; Kale; Cota Mil; Garden Beach Tennis; Iate Clube; Minas Tênis Clube e Vila Beach Tennis. Os jogos acontecem a partir das 18h de terça à sexta-feira e 8h no sábado.