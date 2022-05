Ibaneis comemora redução de desemprego no DF

Durante café da manhã com trabalhadores do DF, governador comemorou a criação de 30 mil postos de trabalho e a queda da taxa de desemprego

Os investimentos na formação de mão de obra qualificada e a criação de novas vagas no Distrito Federal, no período pós-pandemia, são conquistas do governo celebradas na cerimônia do Dia do Trabalhador realizada nesta segunda-feira (2) em Brasília. O governador Ibaneis Rocha participou de café da manhã no Ginásio do Centro Social de Lazer da Novacap – Celacap, no Guará (DF).

Em sua conta no Twitter, Ibaneis declarou no domingo (1) que as obras em execução na região criaram novos empregos. “Vivemos um novo momento na geração de empregos com a execução de obras por todo o DF, que criaram mais de 30 mil postos de trabalho, com a qualificação do RenovaDF – que já encaminhou milhares de pessoas ao mercado”, afirmou.

Lançado em 2021, o RenovaDF incentiva a formação profissional ao mesmo tempo em que recupera equipamentos e espaços públicos. Pelo programa já passaram 4.432 pessoas, que concluíram a formação com aulas práticas.

Discurso durante celebração do Dia do Trabalhador. Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Mercado de trabalho

Dados divulgados recentemente demonstram o aquecimento da economia no DF. Pesquisa divulgada pela Codeplan e Dieese registrou queda de 2,5 pontos percentuais na taxa de desemprego entre março de 2021 e de 2022.

O aquecimento do mercado de trabalho na região também pode ser notado com as nomeações dos servidores públicos e planejamento de novos concursos.

De acordo com a Secretaria de Economia, foram autorizados concursos para 12 carreiras profissionais da administração pública distrital em 2022. Além disso, os investimentos com novos servidores, já previstos no orçamento de 2022, são uma prioridade do GDF.