Ibaneis assina reajuste de 10% para forças de segurança

O Governo do Distrito Federal assinou a recomposição salarial das forças de segurança do Distrito Federal, em solenidade que marcou também a a expansão do Plano GDF Saúde para os servidores da Polícia Civil, no Palácio do Buriti, na manhã desta terça-feira (15). “É um percentual negociado com as categorias, estamos trabalhando desde o ano passado e estamos levamos a proposta ao presidente da república. Cabe dentro do nosso orçamento, eu nao vou tirar dinheiro de ninguém”, disse o chefe do Executivo.

O aumento salarial é um pedido feito desde dezembro do ano passado. As forças de segurança do Distrito Federal receberam o último reajuste em 2020 e se uniram na busca pela recomposição. Segundo o acordo entre entidades e GDF, o aumento será de 10%.”Temos uma coisa a comemorar. A união das forças durante o desenrolar. Pela primeira vez isso aconteceu no Distrito Federal e nos deu um ambiente de paz para trabalhar”, comentou Ibaneis.

Após assinatura do chefe do Executivo, o projeto segue para a União. “Não vou dar a data de hoje como missão cumprida. Vou trabalhar com vocês para que possamos conquistar esta vitória, na base do merecimento”, afirmou o governador, que enfatizou que as contas do Distrito Federal estão preparadas para a adequação orçamentária. “A questão foi equacionada pela nossa Secretaria de Economia. Ele (aumento salarial) cabe dentro do nosso orçamento desse e do próximo ano. Trabalho feito com responsabilidade para não frustrar as necessidades dos servidores, como acontece em outras unidades da Federação”, finalizou.