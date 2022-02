Ibaneis assina ordem de ampliação de rede elétrica e água no Noroeste

A medida foi tomada após inaugurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou na manhã desta terça-feira (22), uma ordem de serviço para a implementação de redes elétricas e de água no Setor Noroeste.

A medida foi tomada após inaugurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia. Durante a solenidade, o chefe do Executivo local anunciou que deve construir novas unidades.

“Temos mais duas UPAs que serão licitadas, na Estrutural e no Guará. Com isso pretendemos atender 30 mil pessoas nas sete que foram abertas, chegando a 40 mil com as outras duas que serão construídas. Isso é um projeto de reforço na saúde. Temos várias UBSs que serão lançadas a licitação para reforçar a atenção básica. Nosso projeto pra saúde é consistente. Foi abalado pela pandemia, mas seguimos firme. Precisamos, o tempo todo, buscar melhorias e agilidade”, revelou.

A unidade fechou um pacote de sete UPAs entregues, iniciadas em setembro de 2021. O DF soma agora 13 unidades. “A população de Brazlândia tem sido atendida em todos os seus pleitos. Estamos reformando a rodoviária, entregamos uma escola lindíssima e vamos entregar a Praça da Bíblia”, disse o governador.