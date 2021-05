Ibaneis anuncia que DF terá ponto facultativo na sexta-feira (4)

Ponto facultativo torna opcional a realização de serviços no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que o dia após o feriado de Corpus Christi, sexta-feira (4), terá ponto facultativo na capital. A determinação será publicada, na terça-feira (dia 1º), no Diário Oficial do DF (DODF). O ponto facultativo torna opcional a realização de serviços no âmbito do Governo do Distrito Federal (GDF). Um dia antes, na quinta-feira (3), será o feriado de Corpus Christi, comemoração litúrgica das igrejas católicas.