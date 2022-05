Ibaneis anuncia novas parcelas do Prato Cheio

“As consequências da pandemia mostram que 6 meses não são suficientes para tirar famílias da insegurança alimentar”, escreveu

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quinta-feira (12), o aumento no número de parcelas pagas do Cartão Prato Cheio.

“As consequências da pandemia mostram que 6 meses não são suficientes para tirar famílias da insegurança alimentar”, escreveu.

As consequências da pandemia mostram que 6 meses não são suficientes para tirar famílias da insegurança alimentar. Por isso, a partir de hoje, vamos pagar o #PratoCheio em 9 parcelas de R$ 250, aumentando o auxílio. Mais uma resposta rápida do GDF para a área social. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) May 12, 2022

Segundo o governador, serão nove parcelas de R$ 250. De acordo com o governo, atualmente, 35.240 pessoas recebem o auxílio, destinado à compra de alimentos para as famílias brasilienses.

Neste mês, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora do programa, foram pagos R$ 8.810.000 para o programa.

Prato Cheio

O crédito mensal do Prato Cheio é concedido, prioritariamente, às famílias monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de até 6 anos, com pessoas com deficiência ou idosas; pessoas com renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa da família, que se encontrem em situação de insegurança alimentar e sejam moradoras do Distrito Federal, inscritas no Cadastro Único ou no Sistema Integrado de Desenvolvimento da Sedes; e pessoas em situação de rua, acompanhadas por equipes da assistência social e em processo de saída de rua.