IBAMA abre inscrições para concurso com salários de até R$ 8,5 mil

Gabriel de Sousa

Nesta quarta-feira (1), ocorreu a abertura das inscrições para o concurso público do Instituto Brasiliero do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que dará 568 vagas para analistas e técnicos ambientais. Os cadastros podem ser feitos até o dia 20 de dezembro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

São 432 vagas para a função de técnico ambiental, carreira que exige ensino médio, e também 136 vagas para o cargo de analista, onde os candidatos precisam possuir um ensino superior completo. Para os técnicos, os salários podem chegar a R$ 4.062,34, já os analistas, podem receber até R$ 8.547,64. Haverá bonificações de desempenho e de vale-alimentação para ambos os cargos.

Para o primeiro cargo, é necessário que os concurseiros paguem uma taxa de R$ 70. Já para o segundo, o valor da inscrição é R$ 102. Os pagamentos podem ser feitos até o dia 5 de janeiro.

O certame será realizado em todas as capitais do Brasil e também estará sendo realizado aqui no Distrito Federal. A primeira etapa do certame será a realização de uma prova objetiva de “certo e errado”, 50 questões de conhecimento básico e 70 de saberes específicos. Também será proposta uma realização discursiva. Ao todo serão quatro horas e meia de prova. Os assuntos mais cobrados serão Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Legislação Ambiental.

De acordo com Carla Lubanco, pesquisadora e professora de Legislação Ambiental da AlfaCon Concursos, o processo seletivo está sendo realizado em um momento em que a administração brasileira precisa modernizar as suas legislações ambientais. “O Brasil ainda tem uma das legislações ambientais mais avançadas no mundo. As legislações sobre resíduos sólidos, por exemplo, são uma das mais bem elaboradas em comparação com outros países. No entanto, há a necessidade de atualizar os instrumentos legais para fiscalização, bem como os recursos humanos. Esse concurso tende a mitigar esses problemas”, afirma

Brasilienses estão na expectativa da aprovação

Um dos candidatos que se inscreveram nesta quarta-feira (1º), foi Marcos Andrade, recém-formado em Gestão Ambiental pela Universidade de Brasília, no campus de Planaltina. Ele concluiu o seu curso recentemente, e espera que a aprovação no concurso público seja a sua primeira experiência profissional na área. “Seria muito bom começar a carreira trabalhando em um órgão grande como o IBAMA, ganhando oito mil”, afirma.

Para Marcos, a função de analista ambiental é de grande importância para a sociedade. Morador de uma zona rural de Sobradinho, ele passou grande parte da sua vida cuidando dos espaços verdes ao redor da sua residência. “As florestas são muito importantes para o nosso ecossistema, tanto para os animais quanto para nós mesmos. As pessoas não sabem analisar direito a importância das florestas, e os analistas ambientais devem fazer isso”, observa o candidato.

O recém-formado em Gestão Ambiental diz estar com ótimas expectativas para o processo seletivo que abrirá 568 vagas para novos funcionários do IBAMA. A sua rotina de estudos foi baseada em seis horas diárias durante os finais de semana, com livros e videoaulas na internet que o auxiliaram para a sua preparação: “Foram muitos dias sem dormir, mas eu espero que eu receba uma recompensa pelo meu esforço. Eu acredito que ela vai vir, e ainda há mais dois meses para as provas.”