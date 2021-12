No Jardim Botânico, homem esconde munições em micro-ondas

Suspeito estaria vendendo armas em um comércio da região

Um homem de 33 anos foi preso por posse irregular de quatro armas de fogo e de 236 munições na tarde de quarta-feira (1º), na Galeria San Diego, Jardim Botânico-DF. A Polícia Militar (PMDF) recebeu denúncia de que o suspeito estaria vendendo armas ilegalmente e foi ao local averiguar o caso.

O suspeito é dono de um comércio. Em uma gaveta do local, foi encontrada uma pistola calibre .380 carregada com 15 munições e mais um carregador sobressalente com 15 munições. No fundo da gaveta, foram encontrados mais três armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 com seis munições intactas, um revólver calibre. 22 com sete munições intactas e uma pistola calibre. 22 com ferrolho travado.

Os policiais encontraram ainda 236 munições escondidas dentro de um micro-ondas. O homem foi levado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião)