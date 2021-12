‘Praia do brasiliense’, diz Ibaneis sobre feiras

A reforma da feira do Riacho Fundo I está dentro do pacote de R$ 35 milhões de investimento do governo para a revitalização das feiras regionais

Elisa Costa e Guilherme Gomes

Na manhã desta quinta-feira (2), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou a reforma da Feira do Riacho Fundo I. Durante seu discurso, o mandatário destacou que as feiras são um importante ponto de integração da população e contribui efetivamente para o desenvolvimento de uma região administrativa. “No Piauí eu produzia verdura na chácara e vendia na feira todo final de semana. São pessoas humildes que saem de casa cedo para trabalhar […] as feiras são as praias do brasiliense, é onde você se diverte no final de semana”, afirmou.

A reforma da feira do Riacho Fundo I está dentro do pacote de R$ 35 milhões de investimento do governo para a revitalização das feiras regionais. Neste primeiro momento serão contempladas as seguintes feiras: Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo, Gama, Taguatinga (M Norte), São Sebastião, Santa Maria, Cruzeiro e Sobradinho.

As obras são empreendidas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). O presidente da companhia, Fernando Leite, parabenizou a gestão de Ibaneis e reforçou o papel essencial das feiras. “O governado prometeu que todas as feiras do DF seriam revitalizadas. Algumas sairão do chão. A feira é essencial para a cidade, é onde a população se encontra”, afirmou.

A feirante e Administradora Regional da Cidade, Ana Lúcia Melo, falou sobre os investimentos da cidade e anunciou outras melhorias que serão feitas na Região Administrativa. “Eu sou neta e filha de feirante. Sábado, domingo e feriado eu vendo galinha com o meu pai […] hoje estamos entregando essa feira muito melhor de quando pegamos […] esse presente é muito merecido. A cidade já teve mais de 20 milhões de investimentos de 2019 para cá. Temos recuperação de parque, calçadas, lâmpadas de LED e escrituras da QS 16”, disse.

Reforma do Skate Park

Outra comemoração no evento foi a entrega da reforma do Skate Park do Riacho fundo que estava totalmente abandonado e destruído. Localizado na na Área Central 2, o espaço foi revitalizado e entregue para os praticantes do novo esporte olímpico.

A obra teve o investimento de R$ 160 mil. Foram realizados serviços de revitalização da pista, recuperação de todas as calçadas, pintura, tratamento das fissuras, instalação de meio-fios, troca do alambrado, construção de escada de acesso à arquibancada e uma nova iluminação.

O local é ponto de encontro dos jovens que moram na região, que praticam skate, patinetes, parkour e bicicross.

Início da obra do viaduto do Riacho Fundo I

Mais cedo, o governador Ibaneis assinou a ordem de serviço para início da obra do viaduto do Riacho Fundo I. O investimento gira em torno de R$ 17 milhões. Iniciados os serviços, a previsão de execução da obra é de 365 dias.

O viaduto será construído na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/ DF-075), no acesso ao Riacho Fundo e à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras.

“Sabemos a dificuldade que é o trânsito aqui para todos, então quando a gente reúne essa equipe, conseguimos com muita força e dizer para a população que fizemos a diferença. Cobramos por um serviço rápido. Tivemos várias discussões dentro do gabinete pra coisas saírem do papel e virarem realidade. Estamos colocando do toda nossa força para que a vida no DF melhore. É colocar a disposição da população mais qualidade de vida. É uma cidade bonita, jovem, afirmou Ibaneis Rocha