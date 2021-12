Qualidade de Vida movimenta Brasília

Cidade recebe 1º Congresso Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho e contará com um cronograma de palestras, debates e monitorias de um grupo seleto de especialistas

Aberto na manhã desta quarta-feira, 1 de dezembro e prosseguindo até quinta, dia 2, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o 1° Congresso Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho, promovido pelo Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com apoio das secretarias de Turismo (Setur) e de Economia (Seec). Participaram da cerimônia inicial, os secretários de Estado do Governo do Distrito Federal, Adriana Barbosa, da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), André Clemente, da Secretaria de Economia, Vanessa Mendonça, da Secretaria do Turismo e do Governo Federal, Tatiana Alvarenga, representando a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um tema de grande importância na rotina do setor público, especialmente para o Governo do Distrito Federal de Brasília, o governador Ibaneis Rocha, já abordava o tema, ainda em seu plano de governo, por isso, “hoje esse congresso é um sonho que está se transformando em realidade”, destacou Adriana Barbosa.

O congresso está oficialmente aberto para os servidores e toda a população, porque “sabemos que qualidade de vida tratada dentro do setor público é o que garante a qualidade de vida pra comunidade e para a sociedade. Se o servidor não é bem cuidado, não há como cuidar da comunidade, por isso a importância desse congresso e ele vem para celebrar uma série de ações e projetos desenvolvidos pelo governo do Distrito Federal.” Por isso, “hoje é dia de celebrar e de agradecer a presença de todos, porque seremos os grandes multiplicadores dessas políticas”.

A secretária-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Tatiana Alvarenga, iniciou sua fala fazendo sua auto descrição, “faço isso, porque nosso Brasil, agora é um Brasil de inclusão, de pessoas com deficiências. A nossa missão do ministério não é tratar só de minorias, mas sim de direitos humanos protegendo a todos e não deixando ninguém para trás”. E destacou, “estamos unidos por desafios que poderiam nos abalar emocionalmente, lidamos no dia a dia com temas pesados e nosso objetivo de acolher, disputar, resgatar e, sobretudo, transformar vidas”.

“Brasília é uma cidade linda e próspera, mas antes de ser uma cidade boa para o turista, tem de ser boa para população que nela vive”, destaca a secretária do Turismo, Vanessa Mendonça. A qualidade de vida no trabalho é um termômetro dos níveis de saúde e bem-estar, do ambiente físico e da interação social dos colaboradores. “Tenho orgulho de fazer parte do governo Ibaneis Rocha, um governo de ação, não só para o cidadão do Distrito Federal, como para os nossos visitantes, mas sobretudo que tem um olhar atencioso para cada um de seus servidores e preza pela qualidade de vida do cidadão em qualquer segmento.

O evento faz parte do projeto da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Seec. “Conseguimos implementar no GDF políticas públicas de QVT que, atualmente, servem de parâmetro nacional”, afirma o secretário de Economia, André Clemente. “A ideia, com a realização desse evento, é transformar a capital federal em um grande palco para os debates sobre a QVT”. Para o secretário, “é fortalecendo as pessoas que teremos um Distrito Federal maior e melhor”.

A programação do I Congresso Distrital de QVT terá palestras, mentorias, debates e apresentações de especialistas. As atividades seguem os fundamentos da Sequali, que, criada em 2019, atua na valorização do servidor público por meio do seu desenvolvimento pessoal e do bem-estar individual e coletivo. O foco é a promoção de políticas de melhoria das condições de trabalho, alinhando bem-estar e produtividade.

"A qualidade de vida tem o poder de transformar, engajar e encorajar as pessoas, e isso nos ajuda a concretizar nossos programas e executar a missão que nos foi dada pelo governador Ibaneis Rocha: cuidar de cada uma das pessoas que vivem no DF", avalia a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça. "Dessa forma, o compartilhamento de experiências de sucesso e de estratégias para o alcance da qualidade de vida dos colaboradores do GDF fortalece os resultados que almejamos."

A secretária executiva de Valorização e Qualidade de Vida, Adriana Faria, lembra que a melhoria da qualidade de vida do servidor do GDF se reflete em todos os cidadãos. “No congresso, teremos a oportunidade de evidenciar os diversos programas e atividades já efetivados pela secretaria, desde o início desta gestão”, comenta. “O investimento em pessoas é um de nossos maiores legados, que se refletirá em dias ainda mais prósperos”.

Na oportunidade, foi assinado o Protocolo de Intenções celebrado entre Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que tem por objeto o compartilhamento de boas práticas de qualidade de vida no trabalho implementadas no âmbito da gestão dos partícipes conforme especificações estabelecidas no documento. Assinaram o presente termo André Clemente, da Secretaria de Economia, Tatiana Alvarenga, representando a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e como testemunhas, a secretária executiva de Valorização e Qualidade de Vida, Adriana Faria e Vanessa Mendonça, da Secretaria do Turismo.

Reconhecimento

Durante o evento a secretária executiva de Valorização e Qualidade de Vida, Adriana Faria, homenageou Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do DF, Tatiana Alvarenga, secretária-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Tatiana Alvarenga e André Clemente, secretário de Economia do DF, pelo esforço e dedicação em transformar o evento em realidade.

O Tema Qualidade de Vida vem sendo trabalhado de forma abrangente pelos homenageados com base no Decreto 40.418, de junho de 2020, com o objetivo de promover o bem-estar individual e coletivo, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores, além do exercício da cidadania nas atividades desempenhadas.

Artesanato

Os congressistas poderão conhecer e adquirir produtos do artesanato de Brasília durante o I Congresso Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho. Uma feira com 14 artesãos das Regiões Administrativas estará disponível durante todo o evento. Aos 72 anos, a artesã Zezé Bechepeche, que faz seus trabalhos desde 1997, agradece a oportunidade de apresentar sua arte em um congresso com centenas de pessoas. “Graças a Deus, temos uma pessoa como a secretária Vanessa, para nos apoiar e fortalecer o nosso trabalho”, afirma a artesã.

Palestras acontecem nos dias 01 e 02 de dezembro, com nomes de peso nacional e internacional, como Pedro Calabrez; o jornalista e professor de ética Clóvis de Barros Filho; o criador do método CIS (programa focado em inteligência emocional), Paulo Vieira; os atores da companhia Os Melhores do Mundo Jovane Nunes e Vitor Leal e o bispo JB Carvalho, da Comunidade das Nações em Brasília.