Hvep comemora cinco anos de dedicação aos animais

Hospital ganhou novo prédio, ampliou especialidades e ainda oferece internação 24 horas; qualidade do atendimento é bem-avaliada pelo público

Cuidar da saúde dos animais faz parte das prioridades do Governo do Distrito Federal (GDF). Prova disso é a atuação do Hospital Veterinário Público do DF (Hvep), unidade vinculada ao Instituto Brasília Ambiental. Situado em Taguatinga, o hospital completa cinco anos nesta quarta-feira (5) em franco crescimento. Com capacidade para até 30 consultas quando foi inaugurado, em 2018, o Hvep, atualmente, atende até 150 animais por dia – de graça.

Somente no ano passado, foram mais de 40 mil consultas realizadas. O GDF investiu R$ 915 mil em um novo prédio para ampliar a atenção à saúde animal. Lá estão situados os consultórios de oftalmologia, oncologia, dermatologia e cardiologia. O espaço também oferece internação 24 horas para bichos em situação grave.

“É um hospital qualificado que demonstra toda a atenção do governo Ibaneis aos pets e às famílias que não têm condições de pagar um veterinário ou fazer um exame no seu animal”, valoriza o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer. “A demanda é tão grande que é um objetivo do GDF construir uma nova unidade em outra região administrativa.”

Exames diversificados

Com um corpo de 100 funcionários – entre os quais há 57 veterinários -, o Hvep não para. Além das consultas rotineiras, exames mais complexos também são executados, com o objetivo de obter um diagnóstico preciso. Foi o caso da gata Luísa, adotada pela confeiteira Heloísa Tibúrcio, 23. A felina passou por um ultrassom para investigar o abdome distendido. Na rede privada, esse exame custa em média R$ 300.

“Considero um serviço essencial, e acho que faltam mais lugares como esse pelo Brasil”, pontua Heloísa, moradora de Samambaia. “É uma gata que adotei após retirá-la das ruas, e fiquei muito feliz pelo atendimento que tivemos. Voltarei sempre que preciso.”

Já o pequeno Levi, um cachorro shih tzu alvinegro de 2 anos, foi ao hospital para um checape e teve constatado um problema nos olhos. Sua companheira inseparável e tutora, Ana Raquel Santos, 29, pesquisou na internet sobre o HVep, marcou a consulta e ficou satisfeita: “Tanto a criação de animais quanto o amor que temos por esses bichos só cresce; então, precisamos de um lugar como esse. No caso do Levi, fizemos tudo de graça. Aliás, para dizer a verdade, comprei um colírio de R$ 20. Saio daqui muito feliz”.

Além da ultrassonografia, a unidade também oferece exames de raios-X, coleta de sangue e medicação. É possível fazer um hemograma do animal e, no mesmo dia, levar o resultado para análise.

Meta é dobrar atendimentos

A gestão e manutenção do hospital são executadas pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa), entidade vencedora de um edital de chamamento público lançado pelo GDF. O contrato tem cinco anos de duração, e o valor investido pelo governo na parceria é de R$ 43 milhões.

Diretora do hospital há três anos, a veterinária Lindiene Samayana lembra ainda que há uma unidade móvel circulando pelas diversas cidades do DF para atender cães e gatos – são três meses em cada local. “Queremos chegar a 300 consultas por dia, é isso que a gente almeja”, afirma.

“Ao longo desses anos, conseguimos salvar muitos animais e estender a vida de outros, além de dar qualidade de vida para um tutor que muitas vezes não tem orientação alguma”, explica Lindiene. E para celebrar o quinto aniversário, a equipe Hvep vai oferecer um café da manhã a 200 tutores que passarem por lá no dia 14.

Com informações da Agência Brasília