HRSM será o primeiro a ter rastreabilidade de medicamentos

Na manhã desta quarta-feira (19), a governadora em exercício Celina Leão visitou o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) na companhia do presidente do IGESDF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, e falaram sobre o projeto de rastreabilidade de medicamentos que está sendo implantado na unidade.

A rastreabilidade de medicamentos pode ser entendida como um conjunto de processos e procedimentos que mapeia e gera o histórico de cada posição do medicamento, desde sua origem até o consumidor final. É uma ferramenta importante no controle de estoque, no planejamento da aquisição de insumos, nas operações logísticas e na dispensação, com a finalidade de garantir a segurança do paciente.

De acordo com Celina, esse controle servirá como uma espécie de prevenção de perda, que vai ajudar a economizar. “Vamos fazer mais com menos, aterder mais pessoas. Em breve, essa novidade chegará também ao Hospital de Base”, revelou ela.

Além disso, o objetivo do governo é fazer um maior controle para que não falte medicamento e também para que ele não seja desviado.

Para Juracy, o projeto é fundamental para gerar economicidade e fortalecer a segurança do paciente. “Queremos garantir que o medicamento que sai da farmácia seja ministrado de maneira correta para quem precisa”.

O projeto visa tender uma das metas internacionais de segurança do paciente, com o controle de estoque de medicamentos em tempo real, para evitar as compras emergenciais e a perda de produtos por validade.

“A gente quer controlar para otimizar a gestão e gerar economia aos cofres públicos. Esse é o nosso objetivo”, acrescentu Juracy.

Depois de ser implantado no Hospital de Santa Maria, o projeto deve chegar ao Hospital de Base e também nas UPAs. O objetivo final é que o modelo de sistema digital que permite que os medicamentos sejam cadastrados chegue em toda a rede de saúde.

O Hospital Regional de Santa Maria é o segundo maior hospital do DF, com 384 leitos, sendo 60 de UTI, com diversas especialidades.