Fiscalização flagra mais de 300 motoristas alcoolizados no fim de semana

Agentes encontraram um Hyundai Tucson na Asa Norte com mais de R$ 16 mil em dívidas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), a Polícia Militar (PMDF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) flagraram, entre sexta-feira (22) e domingo (24), 311 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

Os fiscalizadores flagraram 80 motoristas que não possuem carteira nacional de habilitação e 21 com o documento vencido. Houve ainda outras 37 infrações diversas.

No domingo, agentes do Detran flagraram um Hyundai Tucson estacionado irregularmente no gramado próximo à via de ligação da L2/L4, na Asa Norte. No registro do veículo, cujo último licenciamento foi em 2017, constam 111 infrações de trânsito. O débito total é de R$ 16.205,88, dos quais R$ 15.679,81 são relativos a multas por excesso de velocidade. O carro foi levado ao depósito, do qual só poderá ser retirado quando o proprietário quitar todas as pendências.